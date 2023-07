Ricciardo: De Vries puede "volver a levantarse" tras perder su asiento

Nyck de Vries, debutante este año en la Fórmula 1, fue descartado por el equipo de Faenza la semana pasada y ha sido sustituido por el ex piloto de McLaren Daniel Ricciardo a partir del Gran Premio de Hungría de este fin de semana.

Cuando Motorsport.com le preguntó si sentía lástima por de Vries, Ricciardo citó su propia experiencia de volver de un período fuera del cockpit en la primera mitad de esta temporada como un ejemplo de lo que puede suceder.

"Por supuesto que lo sientes por otros pilotos", dijo Ricciardo, que fue sustituido por Oscar Piastri en McLaren.

"Ponemos el trabajo de toda una vida en esto. Así que es uno de esos momentos en los que lo siento por Nyck".

"Sé que en la F1 no tiene mucha experiencia, pero en el automovilismo sí. Tiene alrededor de 20 años".

"Así que siento que es lo suficientemente maduro como para entender este deporte. Y si todavía quiere que funcione, creo que puede volver a levantarse y hacer que algo suceda".

"Así que sí, me miro hace un año, no estaba seguro de si volvería a correr en un coche de F1. Y un año después, aquí estoy. Así que pueden pasar cosas. Por supuesto, si todavía lo quiere, que mantenga la cabeza en alto".

"Es como todo en la vida, te derriban, pero es cómo te vuelves a levantar. Y le deseo lo mejor. Y si alguna vez lo vuelvo a ver en la parrilla, también estaré contento".

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri Foto: Michael Potts / Motorsport Images

Mientras tanto, Alexander Albon, que a su vez fue descartado por Red Bull al final de la temporada 2020 y pasó el año siguiente compitiendo en el DTM mientras actuaba como tercer piloto del equipo, dijo que entendía cómo Ricciardo podía volver renovado después de un descanso.

El piloto de Williams dijo: "Tuve un año fuera, él ha tenido un poco menos, pero realmente creo que ese año me ayudó".

"Cuando estás en el circo, y las cosas no van bien, y sólo vas carrera a carrera, no eres realmente capaz de reflexionar y entender realmente lo que está pasando, te sientes como si estuvieras en la lavadora".

"Y tener ese tiempo es importante para poder reflexionar y mejorar. Pero también es bueno en el sentido de que te alejas un tiempo y puedes reajustarte mentalmente".

"Porque el restablecimiento es muy importante, empiezas a perder un poco de confianza y tener tiempo fuera creo que te libra de los demonios en algunos aspectos".

"He valorado mi paso por el DTM, porque he conducido algo un poco diferente. Pero me dio confianza de una forma diferente, seguía conduciendo un coche de carreras. Así que todavía necesitaba tener confianza y conducir ese coche me la dio".

Albon añadió que "empecé con más confianza de la que dejé" cuando regresó a la F1 de cara a la temporada 2022, y cree que Ricciardo puede experimentar un beneficio similar después de dos temporadas difíciles en McLaren.

"Simplemente viendo a Daniel y viendo la emoción que tiene, creo que eso también le ha pasado a él", dijo.

