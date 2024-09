Sainz: "Colapinto casi se lleva puesto a tres en la salida"

Alex Albon no fue el único que se refirió a la maniobra de Franco Colapinto realizada en los primeros metros de la carrera este domingo en Marina Bay.

El piloto argentino pasó de 12º a noveno en el arranque luego de aprovechar un hueco y lanzarse por dentro en la llegada a la primera curva del circuito, un momento que resultó clave para su carrera en una pista donde es difícil adelantar a otro competidor.

Carlos Sainz, quien fue uno de los pilotos adelantados por Colapinto, también comentó lo realizado por el piloto de Williams en el Gran Premio de Singapur.

"Creo que para empezar en el lado sucio no he hecho una mala salida, creo que he salido relativamente bien", comenzó Sainz en ESPN.

Luego frenando en la curva 1 obviamente tuve que tener cuidado con Charles (Leclerc) delante y luego llegó un Williams por el interior frenando tardísimo. Creo que era Franco, que casi se lleva por delante a dos o tres de nosotros. Son riesgos que tomas cuando eres rookie", comentó el piloto de Ferrari.

"No ha pasado absolutamente nada, no hubo accidente, pero sí que cuando te estás jugando el campeonato de constructores con el equipo tienes que tener un poco más de cuidado con los coches que tienen menos que perder, que les va la vida en la salida, y cuando te estás jugando tantos puntos con el equipo tienes que tener más cuidado", agregó.

Sainz había iniciado desde la décima posición tras su accidente del sábado en la Q3 de la sesión de clasificación, y logró avanzar hasta el séptimo puesto en la meta con una estrategia de una parada en pits temprano que lo llevó a completar 49 vueltas con el mismo juego de neumáticos duros.