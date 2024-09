Colapinto responde por su salida tras la queja de Albon en Singapur

Franco Colapinto movió bien desde el 12º cajón de la parrilla de salida en el comienzo de la carrera del domingo en el circuito urbano de Marina Bay, y luego aprovechó un hueco en la línea interna para adelantar un par de coches y colocarse noveno en el orden al llegar a la primera curva.

Alex Albon también tuvo un buen inicio desde la 11º posición y superó rivales en el camino a la primera curva, pero luego se fue largo y cayó hasta la 15º posición.

Visiblemente frustrado en el calor de la batalla, Albon lanzó un comentario en la radio: "¡Franco se lanzó como una bomba! ¿Qué está haciendo?"

Al ser preguntado después de la carrera cuál era su punto de vista sobre la maniobra, Colapinto aseguró no saber de qué se había quejado Albon y que había dejado espacio a su derecha.

"No lo sé. Sólo vi a (Yuki) Tsunoda a mi lado. Había un espacio y fui por adentro en la curva, no había nadie a mi derecha, y dejé espacio a la derecha hasta la línea blanca, y no había nadie. Así que no lo sé. Todavía no he visto la repetición", dijo a los medios en Singapur, entre los que estuvo Motorsport.com.

Por su parte, Albon analizó la acción de Colapinto más tarde y finalmente no tuvo quejas por el accionar de su compañero de equipo.

"Su maniobra estuvo bien. Creo que él también se sorprendió. Al final, creo que cualquiera en su posición hubiera hecho lo mismo", comentó en ESPN.

"Vi la maniobra y creo que al final fue una buena maniobra de Franco. No creo que haya habido malas intenciones. Solo que complicó un poco nuestra carrera, y al final también tuvimos otros problemas", agregó en relación a su temprano abandono por problemas de refrigeración en la unidad de potencia de su monoplaza.