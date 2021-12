Sainz: el progreso me hace confiar en la temporada 2022

El piloto de Ferrari cerrará este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi su primera temporada en la Scuderia. A pesar de los problemas que han perseguido a los de Maranello en 2021, Sainz peleará por igualar o superar su mejor clasificación final en la Fórmula 1, la sexta plaza que logró con McLaren en los dos últimos años. El madrileño marcha séptimo, a 4,5 puntos de Lando Norris (sexto) y a 8,5 de su compañero Charles Leclerc (quinto).

Tras un primer año de adaptación donde entre el español y el monegasco están a punto de devolver a Ferrari a la tercera plaza del campeonato de constructores, los cambios en el reglamento que entrarán en vigor en 2022 ilusionan en Maranello. En un primer año de menos a más, Sainz ha logrado tres podios y la evolución en la segunda parte de la temporada le hace confiar en lo que está por venir.

"Creo que he progresado desde septiembre. Ese progreso me ha hecho más fuerte en los cuatro o cinco últimos fines de semana de competición en los que he estado pilotando el coche al límite en los entrenamientos y las carreras, y eso me ha hecho terminar consistentemente en posiciones de puntos. Estoy orgulloso de ese progreso en las últimas semanas y me hace sentir con confianza de cara a 2022", comentó Sainz este lunes en una visita a la Expo Dubái 2020 de la mano de Estrella Galicia 0,0.

Durante el acto, el #55 también opinó sobre la lucha encarnizada por el título que protagonizarán Lewis Hamilton y Max Verstappen el domingo en el Circuito de Yas Marina tras el espectáculo que se vio en el GP de Arabia Saudí.

"Bajo mi punto de vista, creo que va a haber una gran pelea otra vez, una pelea muy ajustada. Sólo espero que ambos pilotos tengan una lucha limpia, sean honestos con el contrario y todos podamos disfrutar de un espectacular fin de temporada en la F1", remachó.

