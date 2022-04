Sainz: "Ricciardo cometió un error y me golpeó"

Cargar reproductor de audio

Con la esperanza de volver al camino del podio y, por qué no, soñando con su primera victoria en la Fórmula 1 en casa de Ferrari, el piloto madrileño partió desde la cuarta posición después de una gran remontada en la carrera al sprint.

Carlos Sainz sumó cinco puntos gracias a su actuación en la tarde del sábado, pero el domingo vio cómo todo se desvanecía por un toque en el que no tuvo culpa con Daniel Ricciardo. El australiano golpeó la parte trasera del monoplaza rojo, provocando un trompo insalvable en la chicane de Tamburello que le dejó atrapado en la escapatoria de grava.

Se trata del segundo abandono consecutivo del español, algo que nunca le había sucedido con el equipo de Maranello, y se queda muy lejos de la lucha por el título mundial con respecto a los dos favoritos, su compañero, Charles Leclerc, y el ganador del Gran Premio de Emilia Romagna, Max Verstappen.

Tras bajarse del coche dio sus impresiones sobre el incidente: "Una pena, los dos coches (Ferrari) no hemos salido muy bien, los McLaren lo hicieron rápido. Nosotros nos hemos quedado un poco, pero en la primera curva he conseguido recuperar posición".

"Le he intentado dejar todo el espacio que he podido a Daniel [Ricciardo] y se ve que se ha debido de subir al piano, ha cometido un error y me ha dado", explicó Carlos Sainz. "Así son las carreras, no se puede hacer mucho más".

El madrileño firmó un contrato que le ata a la escudería del Cavallino Rampante durante dos años más, hasta el final de la temporada 2024, una buena noticia en un fin de semana lleno de problemas por el golpe en la clasificación y la retirada en la carrera principal.

En los primeros entrenamientos libres parecía que podría celebrar su renovación con un podio en Imola, pero las cosas se torcieron y el viernes condicionó todo el gran premio. Con una remontada por delante, Sainz se quedó cuarto para la cita del domingo, por lo que debía arriesgar en la salida si quería avanzar en la lucha por el mundial.

Sobre esto, el español comentó que deben investigar porque han sido superados por sus rivales: "Tenemos que analizarlo, porque McLaren y Red Bull han salido claramente mejor que nosotros, así que habrá que estudiarlo. Da igual, era una carrera larga, y aunque me pasase un McLaren, tenía 63 vueltas para devolvérsela".

"No sé qué ha pasado en el piano de la curva 1, que Ricciardo se ha debido subir con la mala suerte de que me ha dado a mí, más espacio no le podía dar", sentenció Sainz.