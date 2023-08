Sargeant no está donde quiere estar en su año debut en F1

Sargeant fue fichado este año para acompañar a Alexander Albon y le costó igualar a su compañero de equipo, más experimentado, mientras cometía errores de novato.

Pero en las últimas carreras el estadounidense ha progresado, sobre todo al terminar 13º en el Red Bull Ring y 11º en Silverstone, su mejor resultado hasta la fecha. Pero la realidad indica que sigue siendo el único piloto que disputó todas las carreras del año y que aún no ha puntuado.

Cuando se le pidió que resumiera su temporada en Bélgica, Sargeant respondió: "Con altibajos, (no estoy) donde quiero estar".

"En las últimas rondas siento que estoy mucho más cerca. Creo que he progresado mucho últimamente y eso es lo más importante".

"Creo que necesito limpiar algunas cosas. Creo que, como equipo, podemos mejorar algunas cosas y eso es en lo que tenemos que centrarnos de cara a la segunda parte de la temporada".

Sargeant ha tenido que tomarse su tiempo para adaptarse al Williams FW43, que no ha sido el coche más fácil de conducir y al que le ha faltado carga aerodinámica en comparación con la competencia.

"En realidad son cosas muy, muy pequeñas, pero pequeñas cosas que marcan una gran diferencia", dijo el piloto de Florida cuando se le pidió que ampliara detalles sobre sus retoques en el estilo de conducción.

"Hubo momentos del año en los que simplemente frenaba demasiado tarde en las curvas y reducía demasiado la velocidad mínima. He conseguido controlarlo".

Logan Sargeant, Williams FW45 Foto: Michael Potts / Motorsport Images

"Sólo cosas en curvas de alta velocidad que provocan inestabilidades, cosas así. Hay un sinfín de cosas. Se trata de pequeños rasgos de conducción que hay que ajustar".

"En términos de extraer todo del coche, ya sea en clasificación, ya sea en carrera, sólo la forma en que el coche tiene que ser conducido, Estoy sólo avanzando hacia ese paso a paso en muchas, muchas maneras diferentes ".

Mientras que Nyck de Vries, el otro novato de la temporada, ya se ha ido tras ser sustituido en AlphaTauri por Daniel Ricciardo, Sargeant ha dicho que no se pondrá demasiada presión para intentar igualar a Albon, que ha tenido una temporada extremadamente fuerte hasta la fecha.

Sargeant no ha recibido más que el apoyo público del director del equipo, James Vowles, que todavía no estaba en el puesto cuando Williams confirmó a Sargeant .

Pero el piloto de 23 años ha admitido sentirse frustrado consigo mismo cada vez que no extraía la última gota de rendimiento de su máquina.

"No diría que me he presionado demasiado", explica. "Creo que ha sido un reto mental la cantidad de cosas que hay que hacer y no tener mucho tiempo para descansar. Es más agotador mentalmente que un gran reto".

"Tengo grandes expectativas. Quiero pilotar bien, me he frustrado a mí mismo muchas veces este año cuando no he hecho lo que podría haber hecho y eso es a lo que se reduce, soy yo esperando sacar lo máximo de mí mismo".

Logan Sargeant, Williams FW45 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"A veces siento que he fallado algunas veces. Y se trata de limpiar eso, encadenar mejor, ejecutar mejor. Siento que ese es el siguiente paso, porque siento que ahora tengo las piezas para hacerlo del todo".

Preguntado por Motorsport.com cuando consideraría que su año de debut ha sido un éxito, Sargeant dijo: "Realmente no tengo un objetivo fijo. Se trata de sentir que lo he sacado todo en un fin de semana".

"No siempre tenemos un coche con el que puntuar, así que se trata de sentir que he hecho todo lo que he podido, que lo he sacado todo y que he empezado a encadenar mejor las cosas".

"Dondequiera que eso me deje, eso sería lo que considero un éxito en un fin de semana".

Información adicional de Matt Kew

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!