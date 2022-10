Steiner no acepta la explicación de Schumacher en Japón

Cargar reproductor de audio

Mick Schumacher, en su primera vez conduciendo en Suzuka, se salió de pista cuando regresaba a los boxes tras realizar una práctica de salida en la parrilla, dañando gravemente la parte delantera del coche.

El equipo optó por cambiarlo al chasis de repuesto para el sábado, por lo que se vio obligado a perderse toda la FP2, lo que le hizo perder una valiosa oportunidad de hacer más kilómetros.

Schumacher dijo que una combinación entre el spray de un coche que iba por delante, una pérdida de temperatura de los neumáticos y la situación de la pista habían contribuido al accidente.

Sin embargo, Steiner dejó clara su frustración después de que el alemán sumara un nuevo choque a su cuenta de accidentes graves este año.

"No hay nada bueno en ese accidente", dijo Steiner a Motorsport.com. "En algún modo eres un piloto de carreras, y sabes que con el spray no puedes ver, y antes había agua".

"Quiero decir que no estoy ahí fuera, no te digo lo difícil que es. Este trabajo no es fácil, ya sabes. Pero al final fue autoinfligido".

"Quiero decir que sí, había spray, había agua, pero eso lo sabemos todos".

Cuando se le preguntó si había regañado a su piloto, Steiner dijo: "A veces menos es más. No hablé con él. Así que menos es más".

Schumacher, que aún no tiene contrato para 2023, cree que el accidente no afectará a la decisión de la escudería estadounidense sobre su futuro.

"Me sorprendería que un criterio así afectara a mis posibilidades", dijo. "El rendimiento que hemos mostrado está ahí".

"En realidad, hemos sido constantes, y todavía tenemos el sábado y el domingo, donde ojalá podamos mantenernos bien. El domingo, con suerte, los puntos están en juego".

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner confirmó que no había daños evidentes en el chasis y que se cambió por precaución.

"Tenemos que ver, tal vez podamos incluso revisarlo aquí, hacer todo eso, pero era más fácil tomar la decisión de cambiarlo ahora, luego ya hemos terminado, y luego lo revisamos bien".

"No creemos que haya muchos daños, si es que los hay, pero no estábamos seguros, así que si no lo sabes, es mejor que hagas tu mejor trabajo para estar seguro de que todo está bien".

"Tenemos que inspeccionarlo bien, y si lo inspeccionamos bien y luego descubrimos que está agrietado, entonces estamos en un aprieto para cambiarlo para mañana".

"Así que decidimos cambiarlo. Tenemos uno, lo revisamos con calma y luego vemos qué hacemos y a dónde lo mandamos".

Como nota positiva, el Haas fue rápido en condiciones de mojado, con Schumacher siendo séptimo en la FP1 y creyendo que podría haber sido cuarto de no ser por el tráfico, y Kevin Magnussen logrando la quinta posición en ambos entrenamientos.

Sin embargo, Steiner mantiene los pies en el suelo de cara a lo que se espera que sea un sábado en seco.

"No sacaría ninguna conclusión hoy, porque las condiciones son cambiantes. Puedes ser primero aquí si haces lo correcto en el momento adecuado".

"Así que ese no es el objetivo, y no sé lo que están haciendo los demás. Obviamente, sales a probar e intentas hacerlo lo mejor posible, pero no creo que se note en la clasificación lo que ha pasado".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!