Schumacher se pone como objetivo la Q2 en Hungría

En Le Castellet, el novato Mick Schumacher llegó a la Q2 por primera vez, y el piloto alemán pretende repetir esto en el Gran Premio de Hungría de este fin de semana considerando que la posición en clasificación es vital para el resultado final.

"Es un circuito de clasificación. La posición en la parrilla de salida suele ser también la posición final en la carrera”, expresó el teutón.

"Faltan rectas y el DRS no es tan eficaz. Pero es una gran pista para conducir, porque es muy fluido y suele ser bastante cálido, lo cual es agradable”.

"El objetivo, como siempre, debe ser simplemente hacerlo lo mejor posible y, con suerte, conseguir una buena vuelta en la clasificación. Sería estupendo que pudiéramos aspirar a un puesto en la Q2, creo que ese debería ser nuestro objetivo. Por otro lado, es una pista muy difícil y muy técnica. No obstante, debemos ser optimistas".

El hijo de Michael Schumacher tiene “experiencias bonitas” en esta pista porque fue ahí donde en 2019 celebró su primera victoria en la Fórmula 2. “Esta pista siempre se me ha dado bien”, señaló.

“Los resultados no han sido tan malos aquí. Es un circuito que siempre espero con ansias y siempre es el final de un capítulo porque es la carrera antes de las vacaciones de verano, así que es un buen momento para que todo el mundo se reúna y luego todo el mundo tenga algo de tiempo libre".

Aunque el joven de 22 años admite que preferiría seguir corriendo en las próximas semanas y evitar las vacaciones: "A mí, personalmente, me gustaría seguir corriendo porque es lo que me gusta. Pero, por otro lado, también pienso en todos los que trabajan en la Fórmula 1".

Recarga las pilas durante el parón veraniego de la Fórmula 1

"Los días son largos. No es un trabajo de 9 a 5, son días duros y largos que tenemos que superar. Creo que es bueno para todos que tengamos dos semanas libres en los que no tengamos que abrir las computadoras, no mirar los teléfonos y simplemente relajarnos y tomarnos un tiempo libre. Sin duda lo haré", dijo el alemán.

El objetivo, sin embargo, es volver aún más fuerte al final de la pausa de verano, cuando el próximo triplete espera con las carreras de Spa, Zandvoort y Monza.

Cuando se le pregunta por el nuevo coche de Fórmula 1 para 2022, del que recientemente se presentó un primer prototipo en Silverstone, Schumacher dijo: "Estoy deseando que llegue el año que viene. He estado trabajando bien con el equipo y también me he reunido con el equipo en Italia que está trabajando en el desarrollo".

"Ojalá podamos dar un buen salto hacia adelante y creo que eso es exactamente lo que necesita el equipo en este momento".

Importante prueba de neumáticos con Pirelli tras Silverstone

El alemán tuvo una pequeña muestra de lo que vendrá la próxima temporada en la prueba de neumáticos que Pirelli realizó inmediatamente después del Gran Premio de la Gran Bretaña.

Allí se utilizaron los neumáticos prototipo 2022 de mayor tamaño, aunque en coches especialmente preparados para ellos. Aun así, el jefe del equipo Haas, Günther Steiner, apreció la oportunidad porque con los test limitados adquirir esta información “es muy importante”.

"Es un gran cambio el año que viene y necesitamos tener nuestra propia comprensión y datos. Los pilotos tienen que probar los nuevos neumáticos, familiarizarse con ellos y darnos su opinión. El esfuerzo adicional para proporcionar un coche extra para esto merece la pena”.

"En general, desarrollar un coche híbrido de 2019 reconvertido no es algo gratis, pero merece la pena hacerlo", dijo Steiner. "Somos un equipo serio y esto forma parte de la preparación para el futuro".

"Como todos sabemos, estamos trabajando muy duro en el 2022 para volver a ser lo que éramos -necesitamos hacerlo- y vale la pena cada esfuerzo para conseguirlo. Para que los pilotos se hagan una idea y para que el equipo obtenga algunos datos porque es una información muy valiosa”.