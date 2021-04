Pérez debe cambiar su manejo para sacar el 100% del Red Bull

En Bahréin tuvo problemas con el neumático medio en la Q2 y salió 11° y luego en la carrera subió a la quinta posición después de que un problema de motor en la vuelta de formación lo obligara a salir desde el pitlane.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, sugirió que el mexicano perdió con su compañero de equipo, Max Verstappen, en un par de lugares en Sakhir en la clasificación, especialmente en la curva 1.

"Lo negativo es que pierdo tiempo en dos curvas", dijo "Checo" Pérez. "Pero aquí la forma del viento es cambiante, y dado que tienes una sola vuelta, no ha sido fácil hacer esa progresión".

"El viento es cambiante todo el tiempo, pero podemos ver que se ha hecho una progresión".

"Hay algunos problemas específicos relacionados con la forma en que estoy conduciendo el coche, tengo que ajustar mi conducción al coche".

"Primero tengo que asegurarme de que estoy conduciendo de la manera que el coche necesita ser conducido, y luego trabajar en eso. Pero me está llevando un tiempo, porque es muy diferente a lo que estoy acostumbrado".

Pérez dijo que estaba animado por su sólida actuación en la carrera al recuperarse tras iniciar desde el pitlane.

"Exactamente, eso es positivo, que el ritmo de carrera fue fuerte. Pero hay muchas cosas que todavía están haciendo clic".

"Creo que en el momento en que todo encaje, vamos a ser bastante fuertes", dijo.

"Sólo tenemos que ser sólidos, y conseguir el ritmo adecuado, y debería ser bastante bueno".

"Mi carrera no se ha asentado nunca. Me faltan vueltas, y en ese sentido siempre estás contra el tiempo. Pero me ha gustado el entendimiento con el coche, estamos empezando a sentirnos un poco más, así que en ese sentido estoy contento".

"Me ha gustado el hecho de que hayamos conseguido hacer esos kilómetros. Perder la Q3 ha retrasado mucho nuestra progresión".

"Es una pena. No he aprovechado al máximo la clasificación, pero las cosas están empezando a encajar un poco más, vuelta a vuelta. Lo más importante han sido los kilómetros que he conseguido hacer".

Galería: las mejores fotos del GP de Bahréin de Fórmula 1

Un Boeing 787-9 Dreamliner de Gulf Air sobrevuela la parrilla de salida 1 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 and Charles Leclerc, Ferrari SF21 2 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Arrancada 3 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M 4 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, choca en la primera vuelta 5 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, sale de su coche tras un accidente en la primera vuelta 6 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, de Haas F1, se aleja tras retirarse 7 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 8 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Esteban Ocon, Alpine A521 9 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, pit stop 10 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El equipo de boxes de McLaren aplaude los esfuerzos de sus pilotos en el garaje 11 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, pit stop 12 / 43 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, en pits 13 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 14 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 15 / 43 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Esteban Ocon, Alpine A521 16 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 17 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 18 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 19 / 43 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, pit stop 20 / 43 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El monoplaza dañado de Nikita Mazepin, Haas VF-21 21 / 43 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, en pits 22 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, en pits 23 / 43 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Esteban Ocon, Alpine A521 24 / 43 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Safety Car y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 25 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, on the grid 26 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, pasa mientras los comisarios retiran el coche dañado de Nikita Mazepin, Haas VF-21 27 / 43 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 28 / 43 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Un Boeing 787-9 Dreamliner de Gulf Air sobrevuela la parrilla de salida 29 / 43 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes W12, se lleva la bandera a cuadros 30 / 43 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes, celebra con el equipo 31 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, celebra en Parc Ferme con el equipo 32 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, celebra en Parc Ferme con el equipo 33 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, celebra en Parc Ferme 34 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, celebra en Parc Ferme 35 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, celebra en Parc Ferme con el equipo 36 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes, celebra en Parc Ferme 37 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes, celebra en Parc Ferme 38 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los monoplazas del ganador Lewis Hamilton, Mercedes W12, el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes W12, en Parc Ferme 39 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 40 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 41 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes con un miembro del equipo Mercedes 42 / 43 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes 43 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

