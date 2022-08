Red Bull explica el problema que afectó a Pérez el viernes en Spa

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez completó 15 vueltas en el segundo entrenamiento de la Fórmula 1 este viernes en Spa-Francorchamps, siendo junto a Nicholas Latifi (14) y Alexander Albon (15) los tres pilotos con menos recorrido al trazado belga.

El piloto mexicano pasó cerca de media hora en su garaje mientras el equipo trabajaba en su monoplaza RB18, antes de poder salir finalmente en busca de un simulacro de clasificación cuando ya todos sus rivales lo habían hecho.

Pérez marcó un mejor tiempo de 1m47s346 que lo dejó décimo en el clasificador, a casi dos segundos de la referencia marcada por su compañero, Max Verstappen.

Una vez terminada la actividad en pista en Spa, Horner explicó qué fue lo que complicó el trabajo de Pérez en el inicio del fin de semana que marca el retorno de la F1 tras el receso de verano.

"Tuvimos un problema con el alerón trasero, con el (sistema) hidráulico, por lo que hubo que represurizarlo y reajustarlo", indicó el jefe de la escudería de Red Bull.

Respecto al tiempo de vuelta marcado por el piloto de Guadalajara, que lo dejó tan lejos de la punta, Horner piensa que no debe ser tenido en cuenta como una referencia real.

"Desgraciadamente, en el tiempo perdido mientras estaba en el garaje, la llovizna empezó a hacer acto de presencia, así que cuando llegó a hacer su vuelta rápida con el compuesto más blando, el circuito no estaba en buena forma. Así que no creo que el tiempo de hoy sea representativo de su potencial. Creo que está mucho más cerca del ritmo que eso, y no tendrá una penalización este fin de semana, por lo que es importante para él tratar de sacar provecho".

Preguntado por las chances de Pérez para la carrera teniendo en cuenta que Verstappen y Charles Leclerc saldrán desde el fondo por cambios en sus respectivos motores, Horner recordó que de todos modos "Checo" no estará falto de rivales, a la vez que espera una carrera emocionante.

"Parece que Carlos no va a penalizar. Los Mercedes, evidentemente, tampoco. Así que van a ser dos carreras, lo que va a ser fascinante. Vamos a ver a esos tipos luchando en la parte delantera, y veremos lo rápido que pueden Max y Charles abrirse camino a través del pelotón. En un circuito como este donde se puede adelantar, creo que va a ser una carrera fascinante", finalizó.

