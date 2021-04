La "trampa" de Tsunoda con el DRS para volar en Bahréin

Yuki Tsunoda fue capaz de alcanzar la segunda posición en la clasificación final de la pretemporada 2021 de Fórmula 1 gracias a algunas tandas rápidas en la tarde del domingo en Bahréin. El japonés terminó a solo 0,093 segundos del mejor tiempo de Max Verstappen.

Fue una actuación que atrajo la atención de todo el paddock, no solo por lo bien que parece ir el AlphaTauri AT02, sino también por lo bien que le va a Tsunoda antes de su debut en la F1.

Pero, ¿hubo un truco secreto detrás de la actuación de Tsunoda en las tandas del domingo en Bahréin?

Algunos telespectadores y usuarios de la subsección de F1 de Reddit vieron que Tsunoda parecía estar abriendo el DRS mucho, mucho antes de lo normal durante sus últimas simulaciones de clasificación.

Mira la imagen del instante en que Tsunoda parece abrir el DRS en Bahréin:

La última zona de DRS en Bahréin, en la recta principal, empezaba a 170 metros de la salida de la curva 15 el año pasado. En la imagen del tuit anterior, eso está en línea con la señal azul de Aramco, lo que muestra lo pronto que Tsunoda activó el DRS.

Tampoco se limitó a una sola vuelta, ya que las onboards muestran que Tsunoda activaba regularmente la aleta del DRS en el lado izquierdo de su volante tan pronto como conseguía enderezar el coche a la salida del complejo final de la curva 14/15.

Los datos también apuntan a un uso del DRS mucho más temprano de lo que normalmente se permite. Tsunoda encabezó cómodamente la punta de velocidad en el último día de pruebas de pretemporada con una velocidad máxima de 322 km/h, terminando 3 km/h por delante de Charles Leclerc (Ferrari), en segundo lugar.

Lando Norris (McLaren) también hizo un comentario descarado en Instagram al final del día, después de que Tsunoda publicara que había tenido un "día muy tranquilo, tanto en los simulacros de carrera como en las tandas cortas". Norris comentó: "¿Cómo va ese DRS?", junto con el emoji de una cara riendo.

Como las pruebas de pretemporada no son un fin de semana oficial de carreras de F1, no hay restricciones sobre dónde se puede utilizar el DRS en cada vuelta, por lo que no se limita a los pilotos las tres zonas exactas utilizadas en el GP de Bahréin del año pasado. Esto significa que las vueltas de Tsunoda siguen siendo completamente válidas, aunque sin duda tuvo ventaja en su tiempo final.

Tampoco hay que restar importancia a lo bien que se comportó AlphaTauri en los test de pretemporada. A la pregunta de Motorsport.com sobre la impresionante exhibición de Tsunoda, Norris bromeó: "Me gusta cómo dices 'realmente impresionante': ¡es un buen piloto! No creo que haya ninguna sorpresa con él".

"El AlphaTauri parece fuerte. Creo que mirando las onboards y viendo los datos que podemos ver, parece que tienen un coche muy fuerte. Parece muy fácil de conducir. Es bueno en todo tipo de condiciones".

"Puedo decir que solo mirando el AlphaTauri parece fuerte. Parece que han tenido unos días tranquilos, se han visto bien en todas las tandas que han hecho; las tandas largas también cuando todo el mundo sabe que van a ir con mucho combustible, etc. Parecen fuertes".

Tsunoda puede sacar pecho de su actuación del último día, especialmente del kilometraje, después de sufrir algunos contratiempos en los dos primeros días.

"Ha sido un día realmente bueno, un buen progreso, sin problemas", dijo Tsunoda. "Solo me centré en mi conducción. Los dos últimos días tuvimos un poco de mala suerte, pero hoy lo hemos juntado todo, y creo que los mecánicos y Honda han hecho un trabajo muy, muy bueno, y no ha habido problemas".

"Para mi aprendizaje, respecto a mi conducción, hice una simulación de carrera completa para la parte de la gestión de los neumáticos. Tuve un buen paso adelante y buenos datos para Bahréin, así que fue positivo".

Galería: las fotos del domingo de la Fórmula 1 en Bahréin

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 31 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 4 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 5 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Torre Sakhir 6 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 7 / 31 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 8 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 9 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 10 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 11 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 pit stop 12 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, pit stop 13 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 14 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 15 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 16 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 17 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mecánicos de Aston Martin 18 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 19 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Aston Martin pit crew 20 / 31 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 21 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1, chats with Carlos Sainz Sr. in the paddock 22 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 23 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Murray Walker tribute banner 24 / 31 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images El logo de Aston Martin 25 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 en el box 26 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 27 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los mecánicos montan un nuevo alerón delantero en el monoplaza de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 28 / 31 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 29 / 31 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 30 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 31 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images