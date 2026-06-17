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Fórmula 1

La promesa de Estados Unidos que tuvo su primer test en un F1 con Alpine en Monza

El estadounidense Ugo Ugochukwu, de 19 años y líder del campeonato de F3, tuvo su debut al volante de un coche de F1 en una jornada de TPC con Alpine en Monza.

Jacopo Rava
Publicado:
Ugo Ugochukwu, PREMA Racing

No solo Fornaroli. Ugo Ugochukwu salió a pista en Monza para un TPC (Test of Previous Cars) con el Alpine A524. Se trata del primer test con un monoplaza de Fórmula 1 para el líder del campeonato de F3, que ha decidido así quemar etapas.

Su presencia en el paddock de Monza en la jornada de ayer había despertado sorpresa. Se pensaba en un posible contacto con Alpine para entrar en la Academy, dado que una reconciliación con McLaren – que estaba rodando con Fornaroli y Stevens - parecía improbable.

Sin embargo, la idea de que pudiera realizar un test con Alpine era inverosímil, hasta que las imágenes de su casco plateado sobre el monoplaza francés disiparon toda duda.

Es fácil imaginar que ayer Ugochukwu haya estudiado los datos y los procedimientos de Paul Aron, el piloto reserva de la escudería francesa, que realizaba su TPC de rutina.

Ugochukwu, hijo del estilista milanés Luca Orlandi y de la modelo nigeriana Oluchi Onweagba, dejó el programa de jóvenes de McLaren después de cuatroo años tras una temporada difícil en F3 con Prema.

Desde entonces ha decidido seguir siendo independiente y ha apostado por Campos - equipo español fuertemente afiliado a Red Bull - para ganar el título de F3. Por el momento lidera la clasificación con 58 puntos, por delante de su compañero de equipo Theophile Naël.

El proyecto estudiado por su entorno (tiene el mismo mánager que Lando Norris) para llevarlo a la Fórmula 1 parece haber arrancado y este test es un primer paso importante. Veremos si el joven de 19 años logrará llegar realmente a la Fórmula 1, y quién sabe si precisamente con Alpine…

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