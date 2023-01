Verstappen compró un Ferrari en Montecarlo

Cargar reproductor de audio

Max Verstappen en un Ferrari. No, no es un bombazo del mercado de pilotos de Fórmula 1, sino una realidad en la carretera.

El bicampeón del mundo, piloto del equipo Red Bull Racing, se ha regalado un coche rojo. Y qué rojo. El piloto neerlandés fue filmado en Montecarlo, donde reside, mientras se decidía por un Ferrari.

En las imágenes se lo ve contemplando con admiración un SF90 Stradale equipado con un paquete denominado Assetto Fiorano, un coche que acababa de llegar a la sala de exposiciones a la que Verstappen había acudido con el objetivo precisamente de comprar un coche salido de la fábrica de Maranello.

El coche, como dicta la tradición Ferrari, es un auténtico supercoche gracias a los 1.000 caballos de fuerza totales que puede desatar con la combinación del motor V8 endotérmico biturbo y los motores eléctricos que lo sustentan.

Se entiende que el precio del coche ronda los 500.000 euros. Una joya para Verstappen que, sin embargo, ya ha añadido otros Ferrari a su colección de coches previamente. En el pasado compró un Ferrari Monza SP2, que valía tres veces más que el SF90 Stradale.

Verstappen no es el único que no puede resistirse al encanto de los coches del Cavallino Rampante, aunque no pilote para la Scuderia. Otro múltiple campeón del mundo que nunca ha ocultado su pasión por los Ferrari es Lewis Hamilton.

El siete veces campeón del mundo, otro gran aficionado a los superdeportivos de carretera, tiene en su colección personal un La Ferrari Aperta rojo y acabado en carbono blanco. El británico, salvo giro sensacional, pondrá fin a su gloriosa carrera sin pilotar para la Rossa en Fórmula 1, pero fuera de la pista no se ha perdido el placer de conducir coches Ferrari. Veremos si Verstappen sigue el camino de su gran rival...

