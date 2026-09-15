Verstappen responde al sorprendente veredicto de la FIA sobre el ADUO en la F1 2026

Tras el fin de semana de carrera en Zandvoort, la FIA finalmente confirmó públicamente lo que ya se sabía en el paddock desde el fin de semana de Mónaco: todos los fabricantes han recibido un token bajo el sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora de la Fórmula 1 (ADUO, por su sigla en inglés), excepto Red Bull Ford Powertrains.

Según el primer periodo de medición, el recién llegado de Milton Keynes fue situado en lo más alto de la clasificación con el motor de combustión interna más potente de la parrilla, y el segundo periodo de medición, que terminó después del Gran Premio de Hungría, no cambió nada al respecto.

La larga demora en el anuncio público tiene mucho que ver con el descontento de Red Bull entre bastidores. El equipo ha pedido aclaraciones en repetidas ocasiones, con incluso el CEO Oliver Mintzlaff muy implicado en el asunto.

Verstappen ha sido muy cauto en sus comentarios sobre el ADUO en los últimos meses, en parte porque no quería enemistarse con la FIA mientras el proceso seguía en curso. Tras el anuncio formal, Motorsport.com preguntó al neerlandés en Monza sobre el resultado, pero, sorprendentemente, Verstappen indicó que las conversaciones entre bastidores seguían en marcha.

"Mis comentarios siguen siendo los mismos que la última vez", dijo el cuatro veces campeón del mundo. "Estamos sorprendidos como equipo y no vemos los mismos números, así que sí, seguimos en conversaciones con la FIA sobre esto. Veremos qué sale de todo esto".

La referencia a conversaciones en curso es algo sorprendente dado que los resultados ya se han anunciado oficialmente, pero la FIA ha aclarado que Red Bull sigue descontento a puerta cerrada y continúa expresando su insatisfacción, aunque eso no vaya a cambiar los resultados.

Eso también se debe a que Red Bull tiene poca munición con la que trabajar. El problema real es más profundo —en cómo está configurado el sistema—, pero hay poco que los equipos puedan decir al respecto. El problema fundamental es que las mediciones se basan únicamente en el motor de combustión interna, mientras que las oportunidades de mejora también cubren la parte eléctrica de la unidad de potencia.

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, ha dicho que estaba abierto a tener en cuenta más parámetros, pero que los equipos y fabricantes insistieron en mantener el sistema lo más simple posible.

Con Red Bull en lo más alto de la clasificación del motor de combustión interna, esta debilidad del sistema está quedando expuesta de la peor manera posible. Red Bull está por detrás en la parte eléctrica de la unidad de potencia y necesita trabajar en ello, pero no puede hacerlo porque no ha recibido un token de ADUO.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Cuando se le volvió a preguntar a Verstappen sobre el ADUO en Madrid, también señaló este problema y explica que el GP de Italia expuso esta discrepancia de la forma más clara posible.

"La cuestión es que, por supuesto, tienes la medición del motor de combustión interna, pero no la de la batería, ¿verdad? Así que son dos cosas diferentes y, al final del día, casi despliegan la misma cantidad de potencia", dijo.

"Si solo mides una cosa, quizá seamos muy buenos en el lado del motor de combustión interna y quizá no tan fuertes en el lado de la batería en comparación con Mercedes. Es muy difícil saberlo, pero eso es lo que parece en este momento".

Monza lo confirmó. Verstappen pudo plantar cara a Mercedes con el modo de adelantamiento —y, por tanto, con energía adicional para recuperar y desplegar—, pero una vez que estuvo en cabeza y sin el modo de adelantamiento, quedaron expuestas las verdaderas limitaciones.

"Simplemente no teníamos el mismo tipo de despliegue que Mercedes y quedó bastante claro cuando me puse en cabeza", dijo el neerlandés. "Era muy difícil luchar contra ellos. Solo podía mantenerme con ellos cuando tenía el modo de adelantamiento.

"Así que sí, simplemente tenemos que hacer un mejor trabajo y seguir trabajando, seguir intentando mejorar en todos los aspectos: coche, motor, batería, todo eso. Es algo que nunca termina, es un proceso de desarrollo continuo. Sabemos en qué tenemos que trabajar, pero lleva tiempo".

Sin embargo, eso es más fácil decirlo que hacerlo, ya que Red Bull está muy limitado en lo que puede hacer sin un token de ADUO. Por supuesto, la estrategia de despliegue puede optimizarse para cada circuito, pero Red Bull es el único fabricante al que no se le permite introducir una mejora y, en cierta medida, depende de otros fabricantes si algún día quiere salir del primer puesto.