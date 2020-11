Vettel espera que la F1 abandone los neumáticos 2021

Como parte del trabajo de Pirelli para revisar sus compuestos para 2021, las versiones prototipos de las nuevas especificaciones, más robustas, fueron probadas por todos los pilotos durante los entrenamientos del GP de Bahréin.

Pero al igual que muchos pilotos expresaron su disgusto por el nuevo compuesto, Vettel se unió a los que afirmaron que sentía se había dado un paso atrás.

"No fueron un paso adelante", dijo. "Más bien lo contrario. Probablemente valga la pena intentarlo, pero espero que no volvamos a ver estos neumáticos. Son bastante peores comparados con los neumáticos que usamos actualmente”.

Cuando se le preguntó si prefería mantener las especificaciones actuales de los neumáticos, que son de 2019, Vettel respondió: “Si esa es la única opción para 2021, entonces sí, me encantaría seguir con los neumáticos de 2019”.

"Creo que mientras no tengamos un neumático que nos dé una novedad respecto al 2019, un menor sobrecalentamiento, o nos de más oportunidad de pelear entre nosotros, no deberíamos cambiar a un neumático diferente”.

"Este es peor y hará que todos los problemas a los que ya nos enfrentamos sean mayores”.

Daniel Ricciardo, de Renault, dijo que no entendía realmente lo que Pirelli intentaba obtener con esta nueva propuesta.

“Fueron un poco lentas, pero para ser honesto no estoy completamente seguro en este momento de lo que estamos tratando de conseguir de ellos”.

"Sé que creo que estructuralmente están tratando de hacerlo un poco más seguro luego de lo que sucedió en Silverstone. Pero sí, el neumático delantero se sintió un poco más débil, así que hay un poco menos de agarre”.

El campeón del mundo Lewis Hamilton dijo que no sabía cuál era la respuesta para mejorar la situación de los neumáticos en la F1, ya que intentó ayudar a Pirelli el año pasado durante una reunión referente a los neumáticos con la FIA.

En particular, dijo que los pilotos sentían que las cartas de objetivos anteriores, que sirven a Pirelli para conocer los parámetros objetivos, no eran lo que se necesitaba. Añadió que las recomendaciones posteriores no han hecho una gran diferencia.

"Volé a París para ser representante de la GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios), y me senté con la FIA, todos los equipos y Pirelli", dijo.

“En la anterior carta de objetivos no estuvimos involucrados y no escucharon ni una sola palabra de lo que hemos dicho en años anteriores”.

"Así que al ir allí entregamos [lo que queríamos], y hemos intercambiado muchos correos electrónicos para ayudarles. Pero todavía no es mejor, así que no diría que hay cosas que podamos hacer más”.

"En última instancia, es la tecnología. No sé si estamos en el límite de la tecnología o es sólo su límite."

Hamilton también expresó cierta preocupación de que el cambio planeado a los neumáticos de 18 pulgadas a partir de la temporada 2022 podría empeorar aún más la situación.

“He oído que cuando vayamos a la llanta más grande perderemos agarre”, dijo el inglés. “Creo que lo que necesitamos en la F1 es un poco menos de carga aerodinámica y más agarre mecánico, y mucho de eso viene de los neumáticos, eso es lo que necesitamos para estar más cerca”.

"Pero no parece que vayamos en esa dirección. Naturalmente en el deporte no queremos ir hacia atrás. Así que creo que hay mucho más por hacer”.

