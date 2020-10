Vettel espera que Pérez se mantenga en la F1

Sebastian Vettel llegará a Racing Point, que el próximo año pasará a llamarse Aston Martin, en lugar de Sergio Pérez quien ahora busca un asiento para mantenerse en la máxima categoría luego de que el equipo y el mexicano dieran por terminado dos temporadas antes el contrato que inicialmente firmaron por tres campañas.

El alemán Sebastian Vettel dijo este jueves en el Nurburgring que espera una solución favorable para Pérez, aunque dijo que no tiene información sobre cómo van sus negociaciones.

“Creo que sería una pena que no esté en la parrilla. Es un piloto que merece estar en la Fórmula 1”, dijo el alemán.

“Ahora no sé qué opciones tiene ni qué quiere hacer”.

“Yo no lo sé. No sé cuantos asientos quedan. Evidentemente, no quedan muchos asientos abiertos. No sé si Checo está hablando con alguien. Entonces, no sé si definitivamente está fuera”.

Actualmente, las opciones de Pérez transcurren por dos equipos principalmente: Alfa Romeo y Haas. Una puerta también está abierta en Red Bull.

El mexicano apuntó este jueves que no hay novedades que contar y que la decisión podría tomar más tiempo del considerado.

“Por el momento no hay nada que informar. No se ha firmado nada. Ha habido algunos avances, pero creo que todavía tomará un poco más de tiempo. En la Fórmula 1 hasta que no tengas nada firmado no está cerrado. Está todo en el aire”.

Con información de Christian Nimmervoll