Vettel: octavo no es la pole, pero puede ayudar a los puntos

Sebastian Vettel arrancará detrás de su antiguo rival por el título, Lewis Hamilton, quien saldrá séptimo.

El piloto alemán avanzó de la Q1 apenas evitando el corte con la posición 15 luego de apostar por el uso de un solo juego de neumáticos. En la Q2 resultó noveno y en Q3 ganó un puesto situándose octavo. Como muchos otros pilotos su última oportunidad se afectó por la bandera roja provocada por Charles Leclerc.

Esta es la segunda vez en 2021 que Vettel avanza a la Q3. A principio de este mes lo consiguió en Portugal obteniendo el décimo escaño. Su compañero de equipo en Aston, Lance Stroll, saldrá 13º el domingo.

“Todo estuvo muy apretado en la Q1 y solo usamos un juego, así que fue un poco arriesgado”, dijo Vettel al ser preguntado por Motorsport.com sobre la clasificación.

“Pero teníamos dos juegos de neumáticos para el final, lo que no nos ayudó porque hubo una bandera roja. En general diría que ha sido un buen día para nosotros”.

"Llevamos ya cinco clasificaciones y siempre he estado en la antesala, así que está apretado. Aquí estábamos un poco más separados en la Q2 que en otros lugares, pero en general siempre se está luchando por la 10ª posición”.

"Fue un poco desafortunado que Lance encontrara algo de tráfico en su vuelta, porque sino podríamos haber tenido los dos coches por primera vez (en la Q3). Eso habría sido genial”.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Cuando se le preguntó cómo una buena clasificación repercutiría en su confianza, Vettel dijo que desde el principio del fin de semana ya se sentía cómodo en el coche.

“Tuve buenas sensaciones en el entrenamiento, así que no sé, supongo que no mucho. En definitiva, un octavo puesto no es la pole, pero es mucho mejor que en las últimas carreras así que tenemos que tomarlo y aspirar a sumar buenos puntos mañana. Ya veremos lo que nos depara la carrera”.

"Me gustaría que lloviera, pero no creo que suceda. Puede ser muy emocionante, también puede ser muy aburrido. Todo está en manos de Charles (Leclerc)".

Vettel reconoció que podría haber encontrado más tiempo en su vuelta: "Es importante sentirse bien en el coche, y como ya dije, así me sentí en la primera práctica. Luego hemos jugado un poco tratando de encontrar más, pero creo que era importante empezar bien, y de inmediato tuve una sensación decente”.

“Si miramos las diferencias (de la tabla de tiempos), había un poco más de tiempo que podía encontrar en esa vuelta en la Q3, pero no es que eso nos hubiera ayudado a ganar cuatro posiciones. La diferencia con Hamilton es bastante grande”.

Vettel dijo que las últimas actualizaciones del suelo introducidas para este fin de semana estaban funcionando según lo previsto.

"Sí, lo hacen. Pero necesitamos mucho más para estar donde estaba el equipo el año pasado, pero el equipo está trabajando muy duro y como ya dije, todo está muy apretado”.

"Es una temporada extraña porque el año que viene va a ser un coche muy diferente. Por el momento intentamos obtener lo que podemos y esperamos que nos ayude a dar pequeños pasos hacia el grupo de mitad de parrilla”.

GALERÍA: Sebastian Vettel en el GP de Mónaco 2021

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 1 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 2 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 3 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 4 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 5 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 6 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 7 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 8 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 9 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 10 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 11 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 12 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 13 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 14 / 18 Foto de: Erik Junius Nikita Mazepin, Haas VF-21, Esteban Ocon, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 15 / 18 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 16 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 17 / 18 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 18 / 18 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images