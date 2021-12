Vettel y su premio por adelantamientos: no es tan divertido

Sebastian Vettel no ganó una carrera en la temporada 2021 de Fórmula 1, pero sí se ha llevado un reconocimiento: el piloto de Aston Martin es el primer ganador del recién introducido "premio de adelantamientos" de la Fórmula 1, que reconoce al piloto que más veces ha adelantado en todo el año. Aquí, Vettel se impuso a otros dos ex campeones, Fernando Alonso y Kimi Räikkönen.

Para el cuatro veces campeón del mundo hay una respuesta a este logro y con franqueza lo dice: “Empezamos demasiado atrás con demasiada frecuencia. Hemos recuperado posiciones en las carreras y eso ha sido entretenido, pero no tan divertido en términos de resultados".

El Aston Martin AMR21 parecía no siempre estar en condiciones de luchar en la clasificación, pero resistía mejor en el ritmo de carrera, por lo que Vettel a menudo conseguía grandes avances los domingos y eso le valió la victoria en este nuevo premio.

Pero en la última carrera en Abu Dhabi, Vettel se fue con las manos vacías al concluir con la posición 11, a poco menos de 1.5 segundos de meterse a los 10 mejores.

La verdad es que fue "bastante bien", dice Vettel, y "el ritmo era bueno". Pero al principio de la carrera se quedó atrapado detrás del Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi "durante demasiado tiempo", desde la quinta hasta la decimoquinta vuelta: "Cuando lo adelantamos, fuimos rápidos. Pero entonces ya era demasiado tarde. La diferencia con la parte delantera era demasiado grande", dijo Vettel. "No podíamos hacer nada más".

Para él, la última carrera del 2021 fue "como tantas veces este año", explica el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1. "El coche ha ido bien hasta ahora, mejor en la carrera que en la clasificación, y cuando hemos tenido una carrera libre, el ritmo ha sido bueno. Habría estado bien que nos lleváramos otro punto. Pero no funcionó”.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Nicholas Latifi, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

En la clasificación final, Vettel se ubicó 12° del campeonato del mundo con 43 puntos para el alemán en 22 carrera, lo que le sitúa una posición por delante de su compañero de equipo en Aston Martin, Lance Stroll.

"De todos modos, no tuvimos nada que ver con la parte delantera", continúa Vettel, refiriéndose en realidad a la carrera de Abu Dhabi, pero la afirmación se aplica igualmente al campeonato del mundo. Se le pregunta si notó algo en el duelo por el título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton su respuesta fue: “no tanto”.

“Sólo vi saltar a los holandeses en la última vuelta. Entonces me quedó claro que Max había adelantado. No sabía con qué neumáticos estaba Lewis después del reinicio, pero no creo que tuviera muchas oportunidades allí”.

Vettel dice que "no le importa" el resultado del campeonato de pilotos de todos modos. Razón: “Después de la temporada y de la carrera de hoy, ambos se lo merecían. Creo que al final ha sido un poco una lotería, sobre todo con el coche de seguridad al final. Como dije, ambos tuvieron una temporada muy, muy fuerte, así que quiero felicitar tanto a Lewis como a Max”.

Vettel: La parte final fue "divertida"

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

En cualquier caso, los acontecimientos de las últimas vueltas dejaron una impresión "divertida" en Vettel.

El teutón tuvo palabras para las decisiones finales de Michael Masi respecto al reordenamiento de la parrilla luego del coche de seguridad. "Normalmente siempre está permitido. Esas son las reglas", dice Vettel. "Tampoco tiene sentido que luego nos quedemos en el orden".

Según el cuatro veces monarca, el director de carrera debería haber ordenado la parrilla “mucho antes”.

"Ya había hecho la sugerencia por radio en la primera vuelta tras el coche de seguridad, porque tenía claro que el foco principal estaba sin duda en la batalla por el campeonato del mundo", dice Vettel. Al final, él mismo ya no pudo beneficiarse "porque estábamos muy separados (por detrás). No podíamos hacer nada más”, finalizó el alemán.