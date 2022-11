Williams confirma oficialmente a Sargeant para la F1 2023

Cargar reproductor de audio

Sargeant, de 21 años, se convertirá en el primer estadounidense en correr en la F1 desde que Alexander Rossi hizo cinco carreras al final de la temporada 2015, y el primer estadounidense a tiempo completo desde Scott Speed en 2007.

Sargeant terminó cuarto en el campeonato de la F2 de este año y ha formado parte del programa de jóvenes pilotos de Williams durante algo más de un año. Ha participado en cuatro sesiones de FP1 con el equipo este año, ayudándolo a ponerse al día antes de su debut en la F1.

"Es un gran honor y un sueño hecho realidad tener esta oportunidad de competir en la Fórmula 1 con Williams Racing", dijo Sargeant.

"Quiero agradecer enormemente a todas las personas de Williams Racing y Dorilton Motor Sports por el apoyo que me han dado desde el día en que me uní al equipo en el Gran Premio de Estados Unidos de 2021".

"Ser parte de la Academia de Pilotos de Williams durante el último año me ha dado una plataforma importante para desarrollarme como piloto y prepararme para este próximo capítulo. Estoy listo y emocionado de ser parte de este viaje mientras el equipo busca progresar en la parrilla".

Logan Sargeant, Williams FW44 Photo by: Williams F1

El jefe de Williams F1, Jost Capito, reveló en el Gran Premio de Estados Unidos del mes pasado que Sargeant pasaría a sustituir a Nicholas Latifi para 2023, siempre y cuando obtuviera los puntos necesarios para la superlicencia de la FIA.

Sargeant necesitaba terminar entre los seis primeros en la Fórmula 2 para asegurarse la superlicencia, algo que no estaba garantizado si los resultados iban en su contra en el final de temporada de Abu Dhabi.

Pero Sargeant consiguió terminar cuarto en la clasificación, asegurándose la superlicencia y con ella el asiento en Williams como compañero de Alex Albon para el próximo año. Hará su primera aparición como piloto oficial de Williams F1 en los test de post-temporada en el circuito de Yas Marina el martes, conduciendo el FW44.

"Estamos encantados de anunciar oficialmente a Logan como nuestro piloto para el próximo año después de obtener la superlicencia tras el último evento de F2 de la temporada en Abu Dhabi", dijo Capito.

"Desde que se unió a nuestra academia de pilotos a finales de 2021, Logan ha podido integrarse completamente con el equipo en Grove mientras estaba en el simulador y, más recientemente, en la pista durante las cuatro sesiones de entrenamientos libres en las que ha participado".

"Ha tenido una fuerte temporada de novato en la Fórmula 2, y estamos emocionados de verlo dar el paso a la Fórmula 1. Estamos aquí para apoyarlo en el camino".

Sargeant ha pasado toda su carrera en monoplazas corriendo en Europa. Perdió por poco ante Oscar Piastri en la lucha por el título de Fórmula 3 en 2020, terminando a cuatro puntos de quien debutará con McLaren en 2023, antes de que su carrera se estancara por problemas económicos.

Pero Sargeant consiguió volver a un asiento competitivo este año y dio el paso a la F2 con Carlin, consiguiendo victorias en las carreras de Silverstone y Red Bull Ring, además de otros dos podios en su temporada de novato.

Logan Sargeant, Carlin, Jack Doohan, Virtuosi Racing Photo by: Motorsport Images

Hablando de su trabajo este año, Sargeant considera que la mezcla de carreras en F2 y la experiencia adquirida en la F1 con Williams, a través de los entrenamientos y el trabajo en el simulador, lo han preparado para su debut en la F1 en 2023.

"Siento que (ha existido) la combinación de pasar por toda una temporada de Fórmula 2, simplemente aprendiendo mucho este año sobre mí mismo, así como un montón sobre competir", dijo Sargeant en una llamada con medios el lunes.

"Siento que realmente lo he hecho muy bien en clasificación".

"Pero lo más importante es la cantidad de tiempo que he pasado en el simulador de F1, las FP1 que he hecho últimamente, y llegando a esta última prueba, eso es lo que realmente me da la oportunidad de salir de mis zonas de confort y mejorar más".

