Williams no se preocupa de que su director técnico no venga de F1

"Siempre fue su objetivo entrar en la Fórmula 1", dice el CEO de Williams, Jost Capito al hablar de Francois-Xavier Demaison, el francés que ha sido contratado como nuevo director técnico del equipo británico, una decisión que sorprendió a algunos porque el recién llegado no ha trabajado en la Fórmula 1 en los últimos años.

Según Capito, sin embargo, es "bueno" que el recién llegado no provenga del "ecosistema de la Fórmula 1", aunque para él es un viejo conocido ya que trabajaron juntos en el Campeonato Mundial de Rallies ganando varios títulos para Volkswagen, por lo tanto, está convencido de las habilidades del recién llegado.

"Es un ingeniero brillante y ha trabajado durante casi diez años con Willy Rampf, quien anteriormente fue Director Técnico en la Fórmula 1. Trabajaron muy de cerca y eso pone una gran cantidad de conocimiento y tecnología de la F1 y el WRC en conjunto”, explicó Capito.

El tiempo no es una desventaja

"Durante este tiempo, aprendió mucho de Willy Rampf. Así que creo que encaja perfectamente con Williams", dijo el nuevo CEO de la casa de Grove, quien recientemente incorporó al propio Rampf como consultor, quien fue director técnico de Sauber durante muchos años antes de dejar la categoría reina y cambiarse a Volkswagen.

Algunos también ven el momento del cambio de Demaison como problemático, porque en el fondo, Williams (como los otros equipos) ya está trabajando a toda velocidad en el nuevo auto para 2022. ¿No es complicado colocar a un nuevo director técnico a bordo en medio de todo esto?

"No es que venga a arreglar algo que no funciona", dice Capito. Williams ya tiene "mucha experiencia técnica", por lo que el departamento no se reconstruirá por completo. Más bien, Demaison debería hacer mejoras en los detalles.

Inicio oficial del trabajo en estos días

“Él tiene que trabajar para perfeccionar su equipo, y si necesita competencias o habilidades adicionales, entonces las buscaremos", anunció Capito, revelando: "Es un adicto al trabajo" al decir que está seguro de que Demaison ya ha utilizado "todo su tiempo libre" para prepararse y "entender las reglas y la Fórmula 1 por completo".

Oficialmente, no empezará a trabajar en Grove hasta estos días, siempre que su visa de trabajo se resuelva. “Debería ser poco después de Pascua. Desde el Brexit necesitamos una visa cuando venimos a Gran Bretaña procedentes de la Unión Europea para trabajar. Eso incluye una prueba de inglés de tres horas, que también tuve que tomar y que afortunadamente pasé”.

“Él también la aprobó”, revela Capito y agrega: "Por lo tanto, debería poder comenzar en las dos primeras semanas de abril".