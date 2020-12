Wolff se siente "comprometido de por vida" con Mercedes F1

Mercedes anunció la semana pasada que su propiedad había sido reestructurada después de que el gigante químico británico INEOS tomara un tercio de las acciones del equipo.

Wolff ha aumentado su participación en el equipo para estar igual que INEOS, mientras que la empresa matriz de Mercedes, Daimler, posee el último tercio.

Como parte del anuncio, Mercedes confirmó que Wolff continuaría siendo el director del equipo y el CEO de su escuadra de F1 por al menos tres años más.

Wolff había dicho públicamente que estaba evaluando su rol en Mercedes, a pesar de su compromiso de seguir formando parte del equipo, diciendo que el trabajo como jefe de la escudería le "pasaba factura" después de ocho temporadas.

El comunicado de Mercedes que Wolff tendría "la consiguiente oportunidad de pasar a una nueva función ejecutiva dentro de la organización cuando decida que es el momento adecuado para hacerlo".

Wolff dejó claro que aunque sólo ha firmado por otros tres años dirigiendo activamente el equipo de F1 de Mercedes, se veía a sí mismo como parte del equipo de por vida.

"Eso es un malentendido", dijo Wolff cuando se le preguntó sobre su nuevo acuerdo como jefe del equipo.

"No me he comprometido a otros tres años. Me he comprometido de por vida".

"Somos tres accionistas que son dueños de la compañía hoy en día, e independientemente de mi propio papel, podría ser director de equipo, CEO, presidente ejecutivo, en cualquier momento. Pero Mercedes es lo que hago".

Wolff ha sido director del equipo Mercedes de F1 desde 2013, liderando un récord de siete campeonatos consecutivos de pilotos y constructores.

Lewis Hamilton ha ganado seis de esos siete títulos, y dijo el viernes que estaba "orgulloso" de ver a Wolff continuar en el puesto.

Wolff ha ayudado a arraigar una fuerte cultura corporativa en Mercedes, lo que para él es la mayor fortaleza que el equipo ha desarrollado a través de su reciente éxito.

"Tenemos un ambiente bueno y divertido, es un lugar divertido para estar, pero al mismo tiempo, está la cantidad justa de presión", dijo Wolff.

"Nos encanta lo que hacemos, nos fijamos los objetivos correctos. Creo que estamos viviendo nuestros valores día a día. Se trata de integridad, lealtad, orgullo, determinación - eso es lo que lo resume".

"No es algo que puedas poner en un powerpoint y decir que así es como somos, sino algo que hemos establecido como estándares en los últimos ocho años".