Wolff: Masi ahora se arrepiente de sus decisiones

Mientras Christian Horner y Toto Wolff han enterrado el hacha de guerra en Barcelona - al menos por ahora - Sky Sports F1 la resucita una vez más. El medio británico presentará el documental denominado Duel: Hamilton vs Verstappen a partir del domingo a las 20.00 horas del centro de Europa, un documental que tendrá dos partes. La historia de la pasada temporada de Fórmula 1 será contada en detalle, así como entrevistas con Max Verstappen, Christian Horner y Toto Wolff.

Por supuesto, la entrevista del jefe de Mercedes se centra con frecuencia en Abu Dhabi, y reitera que ya no quiere hablar con Michael Masi, director de carrera de aquella competencia: "No he hablado con él y no quiero volver a hablar con él", expresó el austriaco.

Wolff sí reconoce que el propio Masi es una víctima, incluso a raíz de la investigación de la FIA. "Sus decisiones fueron equivocadas y estoy seguro de que ahora también se arrepiente de ellas. La FIA debería haber reconocido mucho antes que había un problema con la estructura y con las personalidades".

Con los propios jefes de equipo gritando al oído del director de carrera como se podía ver y escuchar en las transmisiones de televisión, donde el propio Wolff es una parte importante del problema al haber lanzado diversos mensajes, él jefe de Mercedes lo ve de otra manera y señala con el dedo, en parte, a Jonathan Wheatley, el jefe deportivo de Red Bull Racing.

Wolff afirma que el director deportivo de la escudería Red Bull tiene "una estrecha amistad" con Masi. "Jonathan Wheatley ha hecho su trabajo. Tenía a Michael Masi como director de carrera, no sólo en Abu Dhabi, sino también antes. Max probablemente le debe mucho".

Con ese "giro", Wolff dice que se refiere a varios eventos, pero principalmente a la ronda final en Abu Dhabi. "Fue como un partido de fútbol en el que íbamos ganando 1-0, pero de repente el árbitro dijo 'ahora es 0-0 otra vez y vamos a buscar el gol de oro'. Ahora el que marque primero gana y también nos tocaba jugar sin zapatos".

Esto demuestra que la derrota sigue calando hondo en la mente de Wolff, que dice que tiene que pasar página y que ahora mira a 2022. "Lo siento un poco por Max. Se merece el campeonato, pero todo el mundo habla sólo de Abu Dhabi", concluyó Wolff.