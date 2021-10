Zak Brown: lo que le falta a McLaren es consistencia contra Ferrari

McLaren está teniendo en 2021 su temporada de Fórmula 1 más exitosa en nueve años. Lando Norris ya ha subido al podio en cuatro ocasiones, además de la sorprendente -pero merecida- victoria de Daniel Ricciardo en Monza.

El equipo ha superado hace tiempo su cuenta de puntos del año pasado y, sin embargo, el tercer puesto en el campeonato no está asegurado, una posición que en 2020 obtuvieron en una lucha intensa ante Racing Point, ahora Aston Martin.

Actualmente, Ferrari está a menos de ocho puntos de McLaren en la clasificación de equipos. Según el director ejecutivo de la casa de Woking, Zak Brown, la razón por la cual no han obtenido una ventaja mayor se debe principalmente a que McLaren no siempre ha mostrado la consistencia necesaria: "Hemos mostrado una velocidad realmente buena en algunos momentos, pero luego hemos tenido carreras en las que hemos vuelto a tener problemas".

En Budapest, el equipo no logró puntuar por única vez en la temporada, pero eso se debió principalmente al accidente en el arranque provocado por Valtteri Bottas. En Zandvoort sólo sumaron un punto, y más recientemente en Turquía, más allá del séptimo puesto no era posible alcanzar más.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Estamos mejorando constantemente, pero eso no ocurre sin contratiempos aislados", dice Brown. "En Holanda no fuimos fuertes, en Turquía tampoco. Pero en Spa, Monza y Rusia sí". McLaren tiene un coche de carreras rápido, pero no un coche de carreras consistentemente rápido, señala.

"Pero todo forma parte del proceso de aprendizaje en este viaje hacia la cima. Nos estamos acercando, pero todavía hay una gran brecha".

Ferrari, por su parte, se ha mantenido en buenas posiciones últimamente. Con la excepción de la carrera de Bélgica, un Ferrari siempre se ha encontrado entre los cinco primeros desde la segunda carrera de Spielberg.

“Creo que se decidirá (la lucha por el tercer puesto del campeonato) en la última carrera de la temporada”, dijo Brown. "Tenemos dos emocionantes campeonatos, ¿no? Uno es Lewis contra Max, que llegará hasta el final, y luego McLaren contra Ferrari. Eso también irá al final. Me gustaría pensar que estaremos delante al final, pero estamos demasiado cerca para predecirlo".