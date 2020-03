Igor Fraga y la inusual invitación para unirse a Red Bull

El año de Igor Fraga va mejor de lo previsto. El brasileño fue el gran campeón de la temporada 2020 de la Toyota Racing Series en Nueva Zelanda en febrero y pronto fue anunciado como el miembro más reciente del Red Bull Junior Team, uno de los programas con mayor renombre dentro del deporte motor.

Hablando en exclusiva para Motorsport.com, Fraga comentó el sentimiento sobre la novedad y explicó cómo la invitación a Red Bull surgió en una ocasión inusual en la República Checa, hogar de su equipo dentro de la FIA F3, Charouz Racing System.

"Estoy muy contento de formar parte del Red Bull Junior Team y, para mí, es un gran logro después de todos estos años de duro trabajo", dijo Fraga. "Me he dedicado al deporte motor desde que era pequeño, sé que todavía hay mucho terreno por delante, pero me guste o no, me he acercado a cumplir un sueño, tengo una motivación adicional y voy a seguir trabajando duro".

"Regresando de Nueva Zelanda, acabábamos de llegar a la República Checa, estábamos recogiendo un coche en la empresa de alquiler, y recibí una llamada del Dr. [Helmut] Marko, felicitándome por la temporada de la Toyota Racing Series. No dio muchos detalles, pero se programó una reunión en Austria, así que tuvimos que viajar allí ese fin de semana, nos las arreglamos para hacer todo bien y así se dio mi entrada en Red Bull".

El programa de jóvenes pilotos de Red Bull es uno de los más deseados, pero es uno de los más difíciles. Los grandes nombres ya han sido descartados, pero han logrado triunfar en otras áreas.

Fraga habló sobre si se ha fijado un objetivo de resultados para la continuidad del programa.

"No hay ningún objetivo. Cuando Red Bull se puso en contacto conmigo, el equipo, los patrocinadores y yo ya habíamos fijado todo para este año, pero se hará una evaluación de Red Bull".

"El equipo en el que voy a competir en la F3, Charouz Racing System, está en posición de desafiar a los grandes equipos de la categoría. Creo que su motivación es alta en querer superar estos retos. Eso es positivo, y por mi parte, voy a hacer todo lo posible para lograr esos objetivos, además de añadir grandes resultados durante la temporada".

Fraga lamentaba no haber podido competir en Bahrein, arranque de la temporada de la Fórmula 3, y que fue aplazada debido a la pandemia de coronavirus. En cuanto a la categoría en la que competirá este año, habló de la principal novedad que tendrá que afrontar después de las pruebas: los neumáticos.

"La prueba del F3 en Bahrein fue una gran experiencia de aprendizaje. El compuesto de Pirelli es bastante diferente, el desgaste es bastante pronunciado. Se pone mucho peor de una vuelta a otra, así que tienes que cambiar tu estilo de conducción para intentar ahorrar lo máximo posible sin ser lento en la pista. Para dar una vuelta rápida, sólo tienes una oportunidad, es muy diferente a todo lo que he experimentado en el pasado".

GALERÍA: Recuerde a todos los pilotos de Red Bull y Toro Rosso en la F1

Galería Lista Pierre Gasly debutó en Red Bull en 2019 después de una buena temporada con Toro Rosso. 1 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Campeón de la GP2 en 2016, el francés estuvo a medio camino de ganar la Súper Fórmula en 2017. Ese año, debutó para Toro Rosso, reemplazando a Daniil Kvyat en el GP de Malasia. 2 / 27 Después de un buen 2018 con Toro Rosso, Gasly fue ascendido. Sin embargo, el francés no convenció en Red Bull y fue degradado para dar paso a Alexander Albon desde el GP de Bélgica. El intercambio es el último de un histórico baile de las sillas entre el equipo principal y el junior en la F1. 3 / 27 Foto de: XPB Images El primer "cambio" del grupo ocurrió incluso antes de la creación de Toro Rosso. Fue en 2005, la primera temporada de Red Bull. El austriaco Christian Klien fue reemplazado por el italiano Vitantonio Liuzzi en cuatro GP a mediados de año. 4 / 27 Foto de: Red Bull Racing En 2006, en la primera temporada de Toro Rosso en la F1, Liuzzi se emparejó con el americano Scott Speed (derecha). En Red Bull, Coulthard siguió teniendo a Klien como compañero, pero el austriaco fue reemplazado por el holandés Robert Doornbos. 5 / 27 Foto de: XPB Images Al año siguiente, el australiano Mark Webber fue contratado para correr junto a Coulthard en Red Bull. 6 / 27 Foto de: XPB Images El 2007 fue un año lleno de cambios en Toro Rosso. Speed dejó el equipo después de un año y medio tras discutir con el jefe del equipo, Franz Tost, en el GP de Europa. 7 / 27 Foto de: XPB Images Con la salida de Speed, un joven llamado Sebastian Vettel se hizo cargo. La entonces promesa alemana había hecho su debut consiguiendo un punto con BMW en los Estados Unidos. Vettel disputó las últimas siete carreras de 2007 con STR, terminando cuarto en China, mientras que Liuzzi fue sexto. 8 / 27 Foto de: XPB Images La siguiente temporada, Coulthard y Webber siguieron como pilotos titulares de Red Bull. 9 / 27 Foto de: XPB Images Liuzzi dio paso al francés Sébastien Bourdais en Toro Rosso en 2008. Vettel obtuvo su primera victoria, y la única del equipo, al ganar el GP de Italia. 10 / 27 Foto de: XPB Images En 2009, Coulthard se retiró y Vettel fue ascendido. 11 / 27 Foto de: James Moy Sébastien Buemi se hizo cargo del Toro Rosso ese año a lado de Bourdais. 12 / 27 Foto de: XPB Images Sin embargo, Bourdais no rindió como se esperaba y terminó siendo reemplazado a mitad de la temporada. El español Jaime Alguersuari se hizo cargo. 13 / 27 Foto de: XPB Images Alguersuari y Buemi fueron compañeros de equipo durante dos temporadas y media entre 2009 y 2011. 14 / 27 Foto de: XPB Images Para 2012, sin embargo, Toro Rosso despidió a la pareja. Los sustitutos fueron Daniel Ricciardo y Jean-Eric Vergne. Buemi siguió como piloto de pruebas en Red Bull y más tarde en la Fórmula E, en la que tiene un título. Alguersuari dejó las carreras y hoy está dedicado a su carrera como DJ. 15 / 27 Foto de: XPB Images En 2014, Webber se retiró y fue reemplazado por Ricciardo en Red Bull. 16 / 27 Foto de: XPB Images Con eso, Kvyat se hizo cargo de Toro Rosso junto a Vergne. 17 / 27 Foto de: XPB Images En 2015, Vettel fue a Ferrari y fue reemplazado por Kvyat. Vergne fue despedido y también fue a F-E, donde es el actual bicampeón. 18 / 27 Foto de: XPB Images Con la salida de Kvyat y Vergne, Max Verstappen y Carlos Sainz se hicieron cargo de las vacantes en Toro Rosso. Fueron compañeros durante un año y medio. 19 / 27 Foto de: XPB Images En mayo de 2016, Verstappen fue ascendido a Red Bull y ganó su primera carrera en España. Kvyat, en mala forma, fue relegado a Toro Rosso. 20 / 27 Foto de: XPB Images En 2017, Ricciardo y Verstappen siguieron en Red Bull. Fueron socios hasta finales de 2018. 21 / 27 Kvyat logró mantener su lugar en el Toro Rosso en 2017, pero fue ampliamente vencido por Sainz. Gasly entonces tomó el relevo del ruso. Sainz fue transferido a Renault antes de fin de año, siendo reemplazado por el neozelandés Brendon Hartley. 22 / 27 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Hartley y Gasly permanecieron en el equipo en 2018. A finales del año pasado, sin embargo, el anuncio de la mudanza de Ricciardo a Renault trajo nuevos cambios. 23 / 27 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Gasly fue elegido para conservar su puesto, mientras que Hartley fue despedido y pasó a Ferrari como piloto de simulador, antes de firmar por Dragon en el F-E y correr en el WEC. En su lugar, Toro Rosso contrató a Albon y a Kvyat, que recibió otra oportunidad en la F1. 24 / 27 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images En su tercera temporada en Toro Rosso, el ruso consiguió el segundo podio de la historia del equipo. Terminó tercero en el GP de Alemania. Sin embargo, no fue suficiente para calificar para un regreso a Red Bull. 25 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images La contratación de Albon de Toro Rosso también tuvo sus complicaciones. Acababa de firmar con Nissan en F-E, pero volvió a aceptar la oferta de STR. 26 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El novato tailandés tomó el puesto de Gasly en Red Bull desde el GP de Bélgica, mientras que el francés regresó a su antiguo equipo después de 12 débiles carreras para el primer equipo. Cada uno mantuvo su posición para 2020. 27 / 27 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images