Sébastien Buemi dejará la Fórmula E después de 12 temporadas

Sébastien Buemi se retirará de la Fórmula E al final del E-Prix de Londres de este fin de semana para asumir un papel de asesor en Envision, se ha anunciado.

El piloto suizo pondrá fin a una brillante etapa en el campeonato totalmente eléctrico tras 12 temporadas en las que logró 14 victorias, 36 podios, 17 poles y el título de pilotos de 2015-16.

Las especulaciones sobre el futuro de Buemi en Fórmula E han sido abundantes durante varios meses, con el calendario original de 2026-27 de la serie presentando dos coincidencias con el World Endurance Championship.

Aunque Fórmula E ha reprogramado desde entonces la ronda de Mónaco de 2027, dejando solo una coincidencia entre las dos series. No obstante, Buemi se retirará de FE para centrarse en sus compromisos de Hypercar con Toyota.

Sin embargo, seguirá involucrado con Envision, ya que asumirá un papel de asesoramiento y desarrollo antes del inicio de la era Gen4 de Fórmula E.

La noticia de su salida se hizo oficial el jueves, apenas 12 horas después de que el equipo chino revelara que Joel Eriksson también dejará su asiento al final de la temporada actual. Esto significa que el equipo alineará una formación de pilotos completamente nueva la próxima temporada.

“Ha sido una decisión difícil, especialmente teniendo en cuenta la contribución que tanto Seb como Joel han hecho a nuestro equipo”, dijo el director del equipo, Sylvain Filippi.

“Al mirar hacia Gen4 y un calendario de Fórmula E cada vez más exigente, estamos entrando en un periodo importante de desarrollo para el equipo. La experiencia de Seb seguirá siendo valiosa para nosotros, y nos complace que continúe apoyando a Envision Racing en calidad de asesor y desarrollo.

“Estamos agradecidos a ambos pilotos por todo lo que han dado a Envision Racing y esperamos terminar la era Gen3 por todo lo alto en Londres.”

Sebastien Buemi, Envision Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Buemi fue una de las mayores estrellas del campeonato durante sus primeros años, convirtiéndose en sinónimo de la operación Renault e.dams que más tarde se convirtió en el equipo oficial de Nissan e.dams.

Al ganar el campeonato en apenas la segunda temporada del entonces incipiente campeonato totalmente eléctrico, Buemi también era un aspirante principal al título. Pero una coincidencia con sus compromisos en el WEC le obligó a perderse la doble cita de Nueva York, y eso acabó marcando la diferencia entre ganar el campeonato y terminar segundo.

Siguió siendo un piloto de cabeza con Renault/Nissan durante las siguientes temporadas, pero tomó la audaz decisión de dejar un equipo oficial para unirse al cliente de Jaguar, Envision, en 2023.

Aunque no logró replicar sus éxitos anteriores, Buemi siguió subiendo al podio de forma ocasional y volvió a la senda de la victoria el año pasado, ganando el E-Prix de Mónaco. La temporada 2025/26 marca la cuarta y última de Buemi en Envision.

Buemi no será el único veterano de Fórmula E que cuelgue el casco en Fórmula E. El campeón de 2016-17, Lucas di Grassi, que también ha competido en la serie desde sus inicios, anunció su inminente salida en abril.