Mahindra comienza las pruebas de la Fórmula E de la 4.ª generación tras un retraso de dos meses

Mahindra ha puesto por fin en pista su paquete Gen4 tras un retraso de dos meses, intensificando así sus preparativos para la temporada 2026-27 de Fórmula E.

El fabricante indio realizó las primeras pruebas del sucesor del M12 Electro —aún sin nombre— a mediados de julio. Desde entonces, ha puesto en pista el coche prácticamente cada semana, y la primera prueba completa tuvo lugar el 4 de agosto.

Las primeras sesiones se repartieron entre los aeródromos de Elvington y Abingdon, y en este último también se han celebrado las dos pruebas completas realizadas hasta la fecha.

, piloto de reserva de Mahindra y ex piloto de Maserati y McLaren, y Jake Hughes se encargaron de la mayor parte de las vueltas, aunque Edoardo Mortara también se puso al volante brevemente la semana pasada. La breve participación de Mortara tenía como objetivo aportar información adicional, ya que ni él ni su compañero de equipo, Nyck de Vries, han sido confirmados para la temporada 2026-27.

Mahindra tenía previsto inicialmente comenzar el programa de pruebas de su monoplaza Gen4 en mayo, tras haber recibido la luz verde del consejo de administración de la empresa en noviembre del año pasado.

Aunque había comenzado a sentar las bases para el nuevo paquete mucho antes de recibir la aprobación de Mumbai, la fecha inicial de mayo ya la habría situado varios meses por detrás de los fabricantes rivales, que habían empezado a probar paquetes híbridos de Gen3/Gen4 ya en noviembre de 2025.

Otros retrasos, provocados por problemas en la cadena de suministro y "decisiones de gestión de riesgos del programa", retrasaron el debut en pista de Mahindra hasta mediados de julio.

En un comunicado enviado a Motorsport, el equipo de Banbury admitió que el inicio de las pruebas, más tardío de lo previsto, ha "aumentado la presión en algunas áreas", pero insistió en que los retrasos "no han alterado el calendario general de desarrollo ni el objetivo del equipo para la Carrera 1".

"Simplemente significa que tenemos que sacar el máximo partido y aprender al máximo de cada prueba", continuaba el comunicado.

"El programa sigue siendo exigente, como era de esperar con una nueva generación de monoplazas tan significativa, pero avanza a pleno ritmo".

Está prevista la realización de más sesiones de pruebas en los próximos meses, antes de que todos los fabricantes se den cita en Jarama del 16 al 20 de noviembre para la primera prueba oficial de pretemporada del año. La temporada 2026-27, la primera en la que se utilizará el nuevo monoplaza de la FE de 800 bhp, está prevista que dé comienzo en Yeda los días 18 y 19 de diciembre, siempre que lo permita la situación en Oriente Medio.

Mahindra ha logrado avances tangibles en los últimos años, después de que el nuevo director del equipo, Frederic Bertrand, liderara una reorganización integral de la escudería.

Tras haber terminado décimo en el campeonato en las dos primeras temporadas de la Gen3, ha ascendido al cuarto puesto en la campaña 2025-26, a falta de las dos últimas carreras en Londres, que se disputarán esta semana. Mortara ha conseguido cuatro poles en lo que va de año, mientras que de Vries devolvió al equipo a la senda de la victoria en Mónaco y Tokio tras una sequía de casi cinco años.