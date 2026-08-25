Fórmula E insiste en que Arabia será el arranque de la temporada 2026-2027 a pesar del conflicto

La Fórmula E confía en que Yeda acoja la primera prueba de la era Gen4 en diciembre, tal y como estaba previsto, a pesar del conflicto que se está viviendo en Oriente Medio.

La guerra en la que están implicados EE. UU., Israel e Irán ha interrumpido las cadenas de suministro, ha disparado los precios del petróleo y ha complicado los viajes internacionales, lo que ha afectado de diversas formas a todos los campeonatos internacionales de automovilismo.

La Fórmula E logró evitar grandes contratiempos durante su recién concluida temporada 2025-26, y la prueba de Arabia Saudí se celebró sin incidentes a mediados de febrero, antes de que estallara la guerra en la región.

Sin embargo, la próxima campaña 2026-27 está prevista que comience en el Circuito de la Corniche de Yeda el 18 de diciembre, lo que plantea dudas sobre el inicio de la era Gen4.

La Fórmula 1 ya tuvo que cancelar la prueba prevista en ese mismo circuito en abril, mientras que el Campeonato Mundial de Resistencia también ha sustituido sus pruebas de Oriente Medio en Catar y Baréin, que debían celebrarse en octubre y noviembre, respectivamente.

Pero, tal y como están las cosas, la Fórmula E espera que su carrera inaugural en Yeda se celebre según lo previsto, animada por los informes periódicos que ha recibido de las autoridades locales, así como de las organizaciones internacionales que siguen de cerca la situación.

"Tenemos plena confianza en que la carrera de Yeda puede celebrarse y se va a celebrar", declaró a Motorsport.com Alberto Longo, director de competición de la Fórmula E.

"Nos reunimos periódicamente con las autoridades del país y de la ciudad de Yeda. Son grandes entusiastas de la Fórmula E. Es el noveno año consecutivo que vamos a correr allí.

"Obviamente, somos conscientes del conflicto. Contamos con un plan B por si fuera necesario. Pero puedo confirmar aquí que, si la carrera tuviera que celebrarse en las próximas dos semanas, se celebraría.

"Esto no es porque lo diga la Fórmula E. Es porque las autoridades, tanto nacionales como locales, nos aseguran que es totalmente seguro correr allí.

"Y no solo eso, sino que también consultamos con tres organizaciones internacionales diferentes: una en EE. UU., otra en el Reino Unido y la tercera en Europa. Recibimos un informe semanal de ellas sobre cómo está la situación en el país y si el riesgo de viajar a Yeda es bajo o moderado, o si es "desaconsejable".

"Por el momento, las tres organizaciones nos indican que el riesgo es de bajo a moderado. Así que, sin duda alguna, en ese caso, y obviamente tras escuchar a nuestros socios —los socios locales y a todos los responsables del ayuntamiento—, iríamos si la carrera se celebrara la semana que viene".

Yeda acogió su primera carrera de Fórmula E en 2025 Foto de: Andreas Beil

La Fórmula E tiene un plan B

Longo admitió que la situación en Oriente Medio es inestable y reveló que la Fórmula E cuenta con un plan de contingencia en caso de que no sea seguro que el campeonato viaje a la región.

"¿Qué va a pasar en diciembre? Eso no lo sabemos. No tenemos una bola de cristal", afirmó. "Pero, sin duda, lo tenemos todo preparado, todos los procesos están en marcha.

"Todo el mundo, cada director de equipo, cada fabricante, sabe cuál es la estrategia. Todos saben cuál podría ser el plan B, si fuera necesario.

"Pero, a día de hoy, no creemos que vayamos a tener que aplazar la carrera ni tomar ninguna otra medida. Simplemente mantendremos la fecha del 18 de diciembre como el lanzamiento de la Gen 4".

La prueba de Yeda está llamada a ser un hito para la Fórmula E, ya que marcará el debut del coche de la Gen 4, capaz de desarrollar 800bhp y de superar a un monoplaza de Fórmula 2 en un circuito típico.

Además, Arabia Saudí es un mercado importante para el campeonato, ya que el Fondo de Inversión Pública (PIF) del país posee una participación minoritaria en Formula E Holdings Ltd. Las empresas locales PIF, SABIC y la aerolínea Saudia también actúan como patrocinadores de la serie.

Arabia Saudí marcará el debut de la era Gen 4 de la Fórmula E Foto: FIA Fórmula E

Yeda, situada en la costa occidental de Arabia Saudí, también se encuentra geográficamente más alejada de las zonas afectadas por las tensiones actuales que Catar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, situados en torno al Golfo Pérsico.

Si la Fórmula E decidiera finalmente no celebrar la carrera en Yeda en diciembre, la prueba de México, el 16 de enero, daría inicio a la nueva era Gen 4 de la serie.

"[En ese escenario], la temporada comenzará en enero y simplemente aplazaremos la carrera de Yeda. No podemos cambiar nada ahora", afirmó Longo, aclarando que la Fórmula E no añadirá otra prueba en diciembre si se cancela la carrera de Yeda.

Tanto la F1 como MotoGP aún no han decidido el destino de sus restantes pruebas en Oriente Medio. La presencia de MotoGP en la región se limita a un único Gran Premio en Catar, pero la temporada 2026 de F1 concluirá con una doble cita en Catar y Abu Dabi, los días 29 de noviembre y 6 de diciembre. La F1 ya ha trasladado el Gran Premio de Baréin a Malasia, mientras que la decisión sobre las otras dos pruebas se tomará a mediados de septiembre.

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