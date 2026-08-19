Porsche: La Fórmula E eligió la estrecha pista de Londres para “crear caos”

El director del Porsche Team, Florian Modlinger, cree que el estrecho y revirado circuito del London E-Prix fue elegido deliberadamente para albergar la final de la temporada de Fórmula E con el fin de "crear caos" en la lucha por el campeonato.

La campaña 2025-26 terminó con un polémico duelo en Gran Bretaña, ya que Porsche y Jaguar echaron toda la carne en el asador para ganar los títulos de pilotos y de equipos.

El sábado, tanto Dan Ticktum, Cupra Kiro, equipo cliente de Porsche, como el piloto oficial Nico Muller acudieron en ayuda de Pascal Wehrlein, con Muller ralentizando al grupo para permitir que el principal aspirante de Porsche se escapara al frente.

En respuesta, Jaguar desplegó tácticas similares en la decisiva carrera por el título del domingo, con Antonio Felix da Costa siendo agresivo para contener a Wehrlein y apoyar las escasas opciones de Mitch Evans de ganar el campeonato.

La situación llegó a un punto crítico en la vuelta 31 de 35, cuando Wehrlein se enfrentó con otro rival por el campeonato, Jake Dennis, de Andretti, dejando a ambos pilotos fuera de los puntos. Wehrlein recibió una penalización de tres posiciones en la parrilla por causar un contacto con Joel Eriksson, que hizo un trompo delante de él al mismo tiempo, pero fue exonerado de cualquier irregularidad por su incidente con Dennis.

Aunque Porsche cerró una campaña exitosa en la que se adjudicó tanto el campeonato de pilotos como el de fabricantes, perdiendo solo el título de equipos ante Jaguar, Modlinger dejó claro su descontento por que el complicado trazado de Londres generara una carrera dramática cuando había tanto en juego.

"Ya dije esto antes del fin de semana de carreras. No soy partidario de celebrar una final de temporada en una pista así", dijo a Motorsport.com. "Si se hiciera esta carrera al principio del calendario, veríamos carreras diferentes.

"Y esta pista está hecha para una final de temporada para crear caos. Y a mí no me gusta eso, y lo cambiaría".

Florian Modlinger Photo by: Porsche

De cara al fin de semana, Modlinger había advertido que las dos últimas carreras en Londres serían caóticas, mientras la Fórmula E se despedía del circuito ExCel antes de su traslado a Brands Hatch el próximo año.

"Tengo que decir que tengo un ojo alegre y otro triste porque, como competidor puro, no me gusta el caos", dijo el viernes pasado. "Esto significa que tener una final en una pista donde ya sabes que habrá caos sigue sin ser lo que me gusta.

"Por lo tanto, estoy bastante contento de que nos vayamos de aquí. Pero dicho eso, tengo que decir que este evento es muy, muy especial. Es increíble, los aficionados disfrutan de secciones interiores y exteriores. Es parte de la Fórmula E; es único, es diferente.

"Pero desde el punto de vista del caos y de las características de la pista, no estoy tan triste [por la salida de Londres]. Estoy deseando ver el futuro".

La Fórmula E regresó a Londres en 2021, con el recinto ExCel y la vía pública circundante permitiendo que el campeonato volviera a correr en la capital británica.

Londres fue la penúltima carrera de la temporada durante sus dos primeras apariciones en el calendario, antes de ser elevada a la ronda final de la campaña en 2023. Desde entonces, la pista ha albergado varias carreras repletas de acción, con Wehrlein arrebatando célebremente el título al dúo de Jaguar formado por Evans y Nick Cassidy en 2024.

Sin embargo, el singular trazado interior/exterior del ExCel deja poco margen para modificaciones, lo que hace que la pista no sea adecuada para los coches Gen4, más anchos y potentes, que debutarán en la temporada 2026-27.

El próximo año, Brands Hatch tomará el relevo del ExCel como ronda del campeonato en el Reino Unido, continuando el giro de la Fórmula E hacia circuitos permanentes en los últimos años.

Preguntado sobre si las cosas serían diferentes el próximo año, cuando el Tokyo Street Circuit se convierta en la nueva final de temporada, Modlinger añadió: "Cuando piensas en los coches más grandes, los coches Gen 4, Tokyo no está lejos de eso. Así que volverá a haber caos".