Vergne espera Fórmula E y WEC resuelvan sus confictos para correr

El jueves se confirmó que el francés y Stoffel Vandoorne seguirán con la escudería DS Penske en la Fórmula E para la temporada 2023-24.

Ambos pilotos también competirán para Peugeot en el WEC la próxima temporada, pero provisionalmente hay tres enfrentamientos entre los campeonatos a lo largo del año.

Esto incluye el prólogo del WEC en Qatar y una carrera de Fórmula E aún no anunciada (24 de febrero), las Seis Horas de Spa y el E-Prix de Berlín (11 de mayo), así como la jornada de pruebas de las 24 Horas de Le Mans y el E-Prix de Yakarta (9 de junio).

"Tenemos bastantes esperanzas junto con el organizador del WEC y la Fórmula E de que puedan encontrar una solución", dijo Vergne, campeón de la Fórmula E en 2017-18 y 2018-19.

"Sé que están trabajando duro en eso. No sé exactamente cuántos pilotos de Fórmula E están haciendo el campeonato del WEC, pero no me sorprendería que fuera más de la mitad de la parrilla".

"Estoy convencido de que están trabajando para encontrar una solución, así que tenemos muchas esperanzas de que alguien cambie la fecha, pero en caso de que se produzca este choque, mi prioridad es DS Penske y la Fórmula E".

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

El calendario de la Fórmula E se presentará ante el Consejo Mundial del Motor el 19 de octubre, donde se aprobará formalmente.

El calendario provisional, publicado a principios de este año, incluye 17 carreras, con tres fechas fijadas para el 10 de febrero, el 24 de febrero y el 25 de mayo.

La primera de esas fechas habría sido probablemente para el Hyderabad E-Prix, pero el evento podría no llegar a celebrarse.

Se espera que Ciudad del Cabo regrese para una segunda temporada, mientras que una carrera en Málaga es una posibilidad, pero con el calendario de la Fórmula E 2023-24 aún por finalizar, el calendario bien podría ser alterado para evitar choques con el WEC. El calendario del WEC fue aprobado en junio y consta de ocho carreras.

Al igual que Vergne, Vandoorne también ha declarado que la Fórmula E tendría prioridad sobre el WEC a pesar de haberse convertido recientemente en piloto de Peugeot a tiempo completo.

"Creo que si miras la parrilla de la Fórmula E, hay más o menos la mitad de la parrilla que digamos que tiene el mismo problema", ha añadido Vandoorne, campeón de la Fórmula E 2021-22.

"Hay muchos pilotos que combinan ambos programas y creo que ambos programas son algo complementarios, pero espero que la Fórmula E y el WEC juntos encuentren una solución para evitar este choque".

"Creo que sería en interés de ambos campeonatos poder evitarlo y que podamos correr los dos. Pero igual para mí, la prioridad es la Fórmula E".

El WEC no hizo ningún comentario sobre las peticiones de reajustar el calendario, aunque señaló que su calendario para 2024 ya había sido aprobado por el Consejo Mundial del Motor de la FIA en junio.