Vergne pide a la Fórmula E que no regresen al circuito de Valencia

El Circuito Ricardo Tormo, que acogerá el primer E-Prix español, se añadió al calendario de 2021 tras la cancelación de las rondas previstas en Sanya y Santiago de Chile.

Esta es la primera vez que la serie compite en este circuito, pero que en diversos años ha sido sede de la pretemporada.

Aunque se ha añadido una chicane artificial en la recta final de Valencia para aumentar las oportunidades de que los coches recuperen energía con el frenado, los pilotos esperan tener que recuperar un 10% adicional de energía en carrera en comparación con un circuito urbano.

El piloto de DS Techeetah, Jean Eric-Vergne, que ganó la carrera inaugural del E-Prix de Roma, ha pedido que la Fórmula E no vuelva a utilizar el circuito español, esto a pesar de su simpatía por esta pista en donde corrió durante su desarrollo en las categorías junior.

El francés dijo a Motorsport.com: "Si me preguntan por el circuito, tengo esta pista en el corazón. Lo he hecho desde que corría en la GP3”.

"Es una buena pista, pero no es en absoluto una pista para la Fórmula E. Pero es lo que tenemos con los tiempos de COVID que hacen difícil crear un circuito en las ciudades. Tenemos que considerarnos felices de poder correr en algún sitio”.

"Pero está claro que deseo no volver nunca a este circuito. No porque no me guste, sino porque no es adecuado para la Fórmula E".

Del mismo modo, el piloto de Audi Lucas di Grassi consideró que la Fórmula E haría bien en evitar el uso de pistas de mayor velocidad similares a Valencia, ya que de lo contrario se necesitarían alteraciones para el coche construido por Spark Racing Technology.

El sudamericano dijo a Motorsport.com: “No creo que debamos ir a muchas pistas como ésta, o tendremos que modificar el coche porque no está hecho para este tipo de pistas”.

Debido a la mayor carga en las curvas, la asignación de neumáticos para Valencia se ha incrementado de cuatro a seis juegos del compuesto Michelin para todo tipo de clima que se utilizaba en temporadas anteriores.

Además, al no haber muros que definan el borde del circuito, la FIA hará cumplir los límites de la pista y eliminará los tiempos de vuelta por infracciones en las curvas 1, 2, 6 y 12.

Después del E-Prix de Mónaco, el 8 de mayo, la Fórmula E volverá a otro circuito permanente, con el Autódromo Miguel E. Abed, que sustituirá al Autódromo Hermanos Rodríguez, que actualmente alberga un centro COVID.