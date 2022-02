Guerra llega a defender a Suecia su campeonato de Race of Champions

Cargar reproductor de audio

Llegar a Suecia a la Race of Champions 2022 ha sido un largo camino para desde México para Benito Guerra y en una de sus escalas se encontró con la leyenda del rallismo Didier Auriol, que competirán en la edición de este año y tiene el mayor número de victorias en la competencia individual.

Para el mexicano resultó grato que al tener enfrente de sí a Auriol él lo reconociera. “Me dijo, ‘ah, tu eres el campeón’. Quien iba a decirme hace algunos años cuando veía y empezaba en el mundial de rallies que él iba a saber mi nombre y quién soy”, señaló Guerra en una entrevista telefónica con Motorsport.com antes de su participación de este fin de semana.

Benito fue el último ganador de la prueba individual cuando la competencia se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el 2019 y esta será la primera ocasión que defienda su título luego de que las dos ediciones posteriores tuvieran que cancelarse ante las dificultades establecidas por la pandemia por COVID19. Para él, la ROC es la mejor forma de iniciar el año 2022 en el que además disputará el campeonato WRC2 con el equipo RallySeven.

“Se siente bien, muy emocionante arrancar la temporada de esta manera porque el año pinta para ser muy bueno. Tenemos el objetivo de ir por el mundial del WRC2”.

La defensa no será sencilla para Guerra ya que será la primera ocasión que dispute una competencia en nieve, aunque como rallista espera adaptarse rápido a las condiciones.

Benito Guerra, RX2e Photo by: Race of Champions

“Arrancar Race of Champions en una superficie nueva como lo es la nieve es un reto muy importante. Este año será duro con el nivel porque cualquiera de los pilotos que está este año son campeones mundiales y eso lo vuelve muy interesante”.

“Es una superficie nueva para mí, pero al ser piloto de rallies no debe ser complicado como lo sería para un piloto de pista. Pero además me enfrento a pilotos nórdicos que dominan la superficie y me tengo que adaptar rápido, aunque siempre he pensado que no hay rival al que no le puedas ganar”.

Para la competencia del sábado en la Copa de Naciones, Guerra hará pareja con el brasileño Helio Castroneves en la representación latinoamericana, un compañero que considerada adecuado por la racha de éxitos que ha tenido en los últimos meses con las 500 Millas de Indianápolis y su más reciente éxito en las 24 Horas de Daytona 2022.

"Es fantástico. He seguido a Helio desde hace muchos años desde que era niño. Me tocó verlo en Indianápolis en algún eveno de patrocinadores en años anteriores y ahora poder correr junto con él representando a toda la comunidad latina es increíble. Viene con un muy buen arranque de temporada 2022 tras haber ganador Daytona e Indianapolis el año pasado esta demostrando que es muy rápido".