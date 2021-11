Cómo seguir la tercera ronda de la Le Mans Virtual Series by Motorsport Games

MIAMI, FL - 12 de noviembre de 2021 - Este fin de semana se celebran las 8 Horas de Nürburgring, que será la carrera más larga de la Le Mans Virtual Series hasta la fecha. Le Mans Virtual Series es una empresa conjunta entre Motorsport Games y el Automobile Club de l'Ouest. La tercera de las cinco rondas de la temporada 2021-22, que llegará a su fin con las 24 Horas de Le Mans Virtual en enero de 2022, será el mayor desafío hasta la fecha para los 114 pilotos profesionales y de sim racing que participan a través de los 38 prototipos y GTE participantes (lista de inscripciones AQUÍ) en el famoso y difícil circuito Nordschleife de 21 kilómetros en Alemania. Con más de 100 curvas, subidas y bajadas dramáticas, crestas ciegas y una pequeña zona fuera de pista, el circuito puede sorprender incluso a los pilotos más experimentados, por lo que los espectadores pueden esperar mucha acción.

La transmisión en directo contará con los comentarios de la voz del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, Martin Haven, junto con Chris McCarthy y Lewis McGlade. La cobertura comenzará a las 07:30 am ET del 13 de noviembre (06:60 am de México / 09:30 am de Argentina). Los detalles completos de cómo seguir y sintonizar la transmisión y toda la acción se detallan en la imagen de arriba y en la información de abajo.

Las dos primeras rondas del campeonato de carreras de resistencia de esports más importante del mundo estuvieron llenas de acción, con carreras reñidas e imprevisibles en las categorías LMP y GTE. El Floyd ByKolles Burst #4 tiene actualmente una estrecha ventaja de dos puntos al frente de la clasificación de LMP. Sin embargo, el ganador de Spa, el Team Redline #123, y su destacada alineación de pilotos, entre los que se encuentran Felix Rosenqvist (IndyCar) y Bono Huis (campeón de la rFactor2 Formula Pro Series en 2021), lucharán por una segunda victoria consecutiva. Les sigue de cerca el GPX Rebellion Williams #22, que este fin de semana cuenta con el piloto reserva de Williams F1 Jack Aitken en su alineación. En la categoría GTE, la cosa está aún más reñida, ya que el Porsche Esports Team #91 y el BMW Team Redline #71 están empatados a la cabeza de la clasificación tras una victoria y un segundo puesto cada uno. Los participantes de Aston Martin, Corvette y Ferrari lucharán por más puntos este fin de semana y es probable que esta clase esté tan disputada como siempre.

La Le Mans Virtual Series reúnen a pilotos reales de alto nivel, como Jenson Button, Alex Palou, Stoffel Vandoorne y Louis Deletraz, y a algunos de los mejores pilotos de sim racing del mundo para competir juntos en cinco carreras de resistencia. Cada carrera tiene una duración de entre cuatro y 24 horas, concluyendo con las 24 Horas de Le Mans Virtuales, que se celebrarán en directo en el salón Autosport International de Birmingham (Reino Unido) en enero de 2022.

Las carreras podrán seguirse, en directo y sin interrupciones, en el siguiente horario:

Viernes 12 de noviembre: (todo en hora del Este de EE.UU)

1:00PM - Programa de clasificación en directo (no disponible en los canales del WEC o de las 24 Horas de Le Mans)

1:10 - 1:30PM - Clasificación GTE

1:40 - 2:00PM - Clasificación LMP

Sábado, 13 de noviembre:

4:00 - 6:00AM - Warm up

7:30AM - Show de Le Mans Virtual Series en vivo

8:00AM - 8 Horas de Nürburgring - CARRERA