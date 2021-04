Motorsport.tv Live confirma a sus cuatro presentadores de noticias

Londres, 27 de abril de 2021: Mientras los espectadores de todo el mundo ven por primera vez los resúmenes informativos en directo de Motorsport.tv esta semana, Diana Binks, Chris McCarthy, Rachael Downie y Bryn Lucas han sido confirmados como los presentadores principales. El experimentado productor de radio y televisión de la Fórmula 1, Jason Swales, fue nombrado productor ejecutivo.

Los cuatro presentadores trabajarán en los estudios de Motorsport.tv en Londres, compartiendo las tareas de los resúmenes informativos en directo. A partir de esta semana habrá tres resúmenes al día, a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde GMT, y la frecuencia aumentará a una hora en verano, cuando se añada un segundo estudio en Miami, Estados Unidos.

Motorsport.tv Live ofrecerá noticias de última hora de todo el mundo en la plataforma OTT de Motorsport Network, Motorsport.tv, con clips y extractos compartidos a través de los sitios web líderes de la red, Motorsport.com, Autosport.com y Motor1.com.

Como parte de la cobertura global de Motorsport Network sobre el deporte motor y la automoción, el canal Live cubre las noticias de todo el mundo del motor y la automoción, centrándose en las principales series y eventos del motor como la Fórmula 1, la Fórmula E, las 24 horas de Le Mans, la NASCAR y la IndyCar. También pondrá el foco en temas de interés de otras categorías.

Cada uno de los presentadores tiene sus propias especialidades en información respecto al deporte motor, y una gran cantidad de experiencia como presentadores de noticias en directo.

Diana Binks tiene una trayectoria en el pit lane, sobre todo en la grabación de 100 entrevistas durante un periodo de 22 horas en las 24 horas de Le Mans, con experiencia en la presentación en directo a través de su trabajo para Speed TV en Estados Unidos, Motors TV en Europa y Sky Sports, presentando su serie "¿Quieres ser piloto de F1?".

Diana también tiene una gran cantidad de conocimientos sobre el deporte motor, desde la Fórmula E, la Fórmula 3 británica, el Campeonato de GT, el Campeonato Británico de Turismos y el Campeonato Británico de Superbikes.

Chris McCarthy comenzó su carrera en el mundo del deporte motor como piloto de carreras. Esta experiencia práctica le hace ir más allá en sus funciones de presentador y comentarista de televisión, lo que le permite dar una visión exclusiva de cualquier evento de automovilismo. Su experiencia como comentarista comenzó en el karting para las series británicas, europeas y mundiales, antes de pasar a los Esports, los monoplazas y las carreras de GT. Antes de su papel de presentador en Motorsport.tv Live, Chris ha estado al frente de una serie de eventos de Esports en Motorsport Network, lo que le ha permitido ponerse delante de la cámara en eventos como las emblemáticas 24 horas de Le Mans Virtual del año pasado. También tiene experiencia en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, la Fórmula E de la FIA, el Campeonato Británico de Turismos, las Finales Mundiales de Gran Turismo de la FIA y Rok the Rio en Las Vegas.

Especializada en deportes y gadgets, Rachael Downie aporta un ángulo diferente al equipo de presentadores. En su carrera, Rachael ha sido periodista de radio y televisión, acumulando una gran experiencia delante de la cámara con el Chelsea TV, Arise News, el equipo de Fórmula 1 Sahara Force India y el Gran Premio de Gran Bretaña, al tiempo que ha trabajado como reportera en el pit lane de muchos campeonatos de automovilismo europeos, incluidas las 24 horas de Le Mans. Además de ser experta en deportes motor de TRT World, Rachael es también mentora de la organización benéfica contra el racismo de la FA "Kick It Out".

Cuando empezó a trabajar en Sky, Bryn Lucas fue copresentador de un programa de entretenimiento de la cadena antes de pasar mucho tiempo en antena presentando Supercasino. Con su pasión por el deporte motor, Bryn ha presentado muchos programas en directo a lo largo de los años, como el Goodwood Revival, la TCR del Reino Unido, Autosport International, el Goodwood Festival of Speed, el Dunlop Touring Car Trophy, la Super Fórmula y la final de las Le Mans Esports Series. Además de la cobertura ddentro del deporte motor, Bryn ha presentado otros eventos deportivos de alto nivel, como los partidos de rugby de Oxford y Cambridge, y la serie inaugural Jet Suit Race, junto con ceremonias de premios para la industria automotriz y de los viajes y su propia serie de viajes en bicicleta "City Guides".

Jason Swales dirige el equipo como productor ejecutivo y tiene más de 15 años de experiencia en la primera línea de los medios de comunicación de la Fórmula 1, con la BBC, NBC Sports y la Fórmula 1. Se desempeñó como productor de la cobertura de la BBC Radio 5 Live de la F1 antes de hacer la transición a la televisión en 2013 con la cadena estadounidense NBC Sports como productor in situ de la F1. En 2018 fue contratado por la Fórmula 1 como productor con el encargo de ampliar la producción de vídeo en los canales digitales y desarrolló el programa que se presenta después de cada carrera con Will Buxton, así como la enfocada en conversaciones técnicas.

Diana Binks, presentadora de Motorsport.tv Live, dijo: "Tengo muchas ganas de unirme al equipo de Motorsport TV Live y estoy emocionada por presentar programas en directo en los que puede pasar de todo. Motorsport.com es la plataforma de referencia para todas las noticias de última hora sobre el deporte motor en todo el mundo y no puedo esperar a unirme al equipo y formar parte de la historia".

Chris McCarthy, presentador de Motorsport.tv en directo, dijo: "Es un verdadero honor para mí formar parte del equipo de Motorsport TV Live. He estado trabajando en este deporte durante casi 7 años y ha sido mi pasión desde que empecé a correr en 2008, por lo que dar las noticias sobre un deporte que amo es un trabajo de ensueño para mí. El deporte motor puede ser muy agitado, así que tener un lugar para estar al día de las últimas novedades hará maravillas para el deporte. Es fantástico trabajar con el equipo y la pasión compartida por el deporte se reflejará sin duda en las emisiones".

Rachael Downie, presentadora de Motorsport.tv en directo, dijo: "Siempre me ha apasionado el deporte motor y creo que este un momento emocionante para la industria. A nivel personal, como mujer presentadora de deportes, formar parte del primer canal de noticias de deporte motor es increíble y me enorgullece. No puedo esperar a empezar este nuevo viaje".

Bryn Lucas, presentador de Motorsport.tv Live, dijo: "Después de haber pasado una gran parte de mi carrera hablando sobre el deporte motor y corriendo arriba y abajo por los boxes para conseguir entrevistas con pilotos y equipos, estoy encantado de formar parte de esta nueva plataforma. El automovilismo ha estado pidiendo a gritos este tipo de servicio de noticias "de una sola parada" durante años y es un testimonio de Motorsport Network dar este paso y lanzar Motorsport TV Live. También me da una razón legítima para sentarme frente al televisor durante los fines de semana 'investigando' todas las historias".

Jason Swales, productor ejecutivo de Motorsport.tv Live, dijo: "Siempre es emocionante estar a bordo en el inicio de un nuevo proyecto y esto no es una excepción. Es fantástico que los aficionados al automovilismo puedan ver resúmenes regulares en directo y a la carta con todas las novedades de las series que siguen. Siendo yo mismo un fan de muchas series de carreras, sé que puede ser difícil encontrar un lugar que cubra todo lo que necesito, espero que ahora Motorsport.tv Live sea ese lugar".

