Arranque de IndyCar en Texas será reto desconocido para O'Ward

Patricio O’Ward estaba listo el 12 de marzo para arrancar su primera temporada completa de IndyCar con el equipo Arrow McLaren SP, sin embargo en pocas horas todo cambió por el avance de la pandemia del Covid-19 en Estados Unidos, lo que provocó que la competencia en el trazado callejero de St Petersburg se pospusiera.

Casi tres meses después, la serie norteamericana de monoplazas por fin dará bandera verde a su campaña 2020, con un protocolo de seguridad especial, similar al que ha implementado NASCAR, con un día intenso de competencia en el óvalo de Texas este sábado donde realizarán práctica, calificación y carrera, la cual arrancará a las 20 horas tiempo del Este de los Estados Unidos.

Para O’Ward ha sido una espera larga, aunque no improductiva, primero porque siente que las semanas adicionales le han permitido llegar en una mejor condición física respecto a como estaba hace unos meses.

“Creo que la mejor palabra que puedo encontrar para explicar cómo me siento es ansioso. St Pete nos dejó con un sabor raro luego de que primero estábamos listos para competir, y luego no”, dijo el mexicano en entrevista con Motorsport.com.

“La cuarentena ayudóg, porque no he viajado ni nada, me dio chance de llegar mejor de donde quería estar, así que estamos listos para enfrentar el reto que se nos vine. Sabemos que todos haciendo bien nuestro trabajo saldremos fuertes”.

Sin embargo, Texas no es la pista en la que el mexicano hubiera querido iniciar, por lo que si bien sus expectativas de hacer un papel destacado permanecen reconoce que será más complejo.

“Los objetivos siguen siendo los mismos, queremos que nos vaya bien, pero nos pone en otra posición aquí porque no conozco la pista, soy novato, además de que es un superspeedway, es donde más se puede cometer un error en los pits. Pero siento que haciendo bien nuestra labor estaremos en una buena posición para un resultado fuerte”.

Lando Norris, Arrow McLaren SP, Oliver Askew, Arrow McLaren SP, Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP, Photo by: McLaren

Comunicación constante con el equipo

Pero mientras O’Ward estuvo en casa, además de la preparación física mantuvo participación en la serie virtual de IndyCar, donde peleó por la victoria en la carrera de Indianápolis y obtuvo podio en el Circuito de Las Américas, una serie que le permitió mantenerse activo en la retroalimentación con su ingeniero, aunque en el aspecto del manejo considera que poco le aportó.

“En lo que más nos ayudó lo de los simuladores fue realmente en el tema del análisis, la información, mejorar en algunas partes, pero en el manejo del monoplaza cero, porque es tan diferente que no se acerca nada a lo que es el vehículo de verdad. Mínimo nos mantuvimos en forma recordando todas las cosas chiquitas que se hacen después de manejar el coche al darle información a los ingenieros”.

Junto a eso, el trabajo con el equipo se mantuvo, por lo que confía en que el monoplaza llegará preparado correctamente, aunque reconoce que la situación económica provocada por el Covid-19 afectó a Arrow McLaren SP, lo cual redujo los recursos disponibles.

“El equipo me ha mantenido al tanto en cosas nuevas que tendremos en los coches, pero como no hemos podido probar nada no sabemos cómo reaccionarán. Ellos han estado trabajando en simulaciones para que avancemos en el desarrollo de diferentes piezas”.

“El equipo, como todos, está un poco más apretado por lo económico y hemos estado con nuestra concentración en lo competitivo, estamos haciendo todo lo que podemos hacer para mantener el lado de carreras del equipo fuerte, pero igual, obvio como a McLaren y como a muchos otros nos pegó. Es en estos momentos difíciles cuando tienes que sacar el empuje”.