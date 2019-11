Crutchlow: “Me equivoqué con el neumático y no pude luchar por la victoria”

Phillip Island.- En el mismo circuito donde el pasado año sufrió una fortísima caída y una grave lesión que le impidió hacer la pretemporada, Cal Crutchlow lograba este domingo su mejor resultado del año.

El británico llegó a liderar la carrera durante seis vueltas hasta el décimo giro, cuando le pasó primero Viñales y, acto seguido, Marc Marquez en una maniobra al límite.

“No me esperaba el adelantamiento de Marc en la curva 9, no había espacio, pero él lo encontró, no pasa nada porque no me caí”, dijo Cal al final de la carrera.

Un final que llegó en forma de premio para el británico, que iba tercero pero avanzó una posición por la caída, en el último giro, de Maverick Viñales.

El premio, además, llega en una pista donde el pasado año sufrió una fea lesión.

“Mi equipo ha hecho un gran trabajo y me voy muy contento con este podio después de lo que pasó el año pasado aquí”, reconoció.

Cal fue muy rápido al principio, y aunque en la vuelta 10 se vio superado por Maverick y Marc, luego gestionó toda la carrera sin ver peligrar el tercer puesto.

“Estoy encantado con mi ritmo, escogí el neumático duro trasero y el bueno era el blando, pero te la jugabas en la elección. Posiblemente si hubiera salido con la goma blanda hubiera podido estar con los de delante, jugándome la victoria”, explicó.

“Es estupendo estar aquí en el podio con Miller, que ha hecho una gran carrera. Hay que darle mucho crédito también a Viñales, que ha sido muy rápido y merecía también estar aquí”, abundó.

Pese al doblete de Honda en el podio, Cal tuvo unas palabras para la reflexión.

“A Marc y a mí se nos da bien este circuito, pero nos falta un poco de agarre en la Honda. Maverick ha sido más rápido todo el fin de semana, necesitamos que la moto sea más conducible en ese sentido”.

“Ahora tengo ganas de llegar a Malasia a ver que podemos hacer allí”, zanjó el británico.