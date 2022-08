Fabio Quartararo trabaja con Mercedes para un test en un Fórmula 1

Cargar reproductor de audio

El piloto de Yamaha comparte el patrocinio de Monster Energy y Petronas con el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton y se unió al equipo para el fin de semana del Gran Premio de Francia en Paul Ricard en julio.

Durante ese fin de semana se informó de que Quartararo completaría un test con el equipo alemán de la máxima categoría del automovilismo a finales de año, pero dice que "no es algo planeado todavía".

También pasó el día con Hamilton a principios de esta semana, con imágenes en las redes sociales que muestran a la pareja haciendo windsurf, pero insiste en que "no estaban hablando de carreras".

Hablando antes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP de este fin de semana, Quartararo dijo: "Sobre Mercedes, es algo en lo que estoy trabajando, no es algo planeado todavía".

"Pero por supuesto que sería algo que me encantaría probar".

"He estado en el simulador, he estado en el coche pero nunca he tenido la oportunidad de probarlo".

"Pasé un día muy agradable con Lewis [Hamilton] pero no hablamos de carreras, sólo nos divertimos en el surf y en la moto acuática, fue un buen día".

Lewis Hamilton and Fabio Quartararo swapped helmets in 2019. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo condujo el simulador de la escudería con sede en Brackley antes del Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado, una experiencia que, según dijo, fue "increíble", pero ahora espera poder probar el de verdad.

El piloto francés completó 50 vueltas y dijo entonces que le "encantaría conducir" un coche de F1 y que "probarlo estaría bien."

Ya en 2019, Mercedes ofreció a la leyenda de MotoGP Valentino Rossi la oportunidad de conducir su coche de F1 ganador del título en 2017 en el circuito Ricardo Tormo de Valencia como parte de un intercambio de pilotos con Hamilton, que probó la M1 de MotoGP de Rossi.

En 2016, como regalo de despedida de Monster Energy antes de su salida de Yamaha, Jorge Lorenzo pudo probar el coche de Mercedes F1 ganador del título de 2014 en Silverstone.

En 2018, Marc Márquez condujo un Red Bull F1 de 2012 en Spielberg junto a su entonces compañero de equipo en Honda, Dani Pedrosa.

Quartararo lidera actualmente la clasificación de MotoGP con 21 puntos de ventaja sobre Aleix Espargaró, de Aprilia, y el piloto de Pramac Ducati Johann Zarco es tercero.