Gresini quiere las Honda satélite de LCR para 2022

El equipo Gresini, una de las escuderías privadas con mayor historia y éxitos en MotoGP, anunció la pasada semana su desvinculación con Aprilia a final de 2021, y un acuerdo con IRTA, la asociación de equipos, para seguir en el campeonato, de manera independiente, para el periodo 2022-2026.

En el anuncio, Gresini dejaba en el aire con qué fabricante iba a asociarse a partir de entonces, pero dejaba bastante claro que el capítulo con Aprilia estaba finiquitado.

A partir de aquí, el patrón de la escudería italiana, el ex piloto Fausto Gresini, deberá encontrar un constructor que le suministre las motos y desandar el camino fallido de los últimos años asociado al Grupo Piaggio.

El equipo Gresini debutó en el Mundial en 1997, compitiendo esa temporada y la siguiente con una Honda NSR500 en manos de Alex Barros, que logró subir hasta tres veces al podio.

Tras tres años fuera de la clase reina, Gresini volvió en 2002 con el malogrado Daijiro Kato, empezando la temporada con la 500 y terminando con el prototipo RC211V.

En 2003, pese a la trágica muerte de Kato, empezó la era dorada del equipo italiano en la clase reina, llegando las primeras victorias de la mano de Sete Gibernau, al que siguieron pilotos ganadores de carreras, como Marco Melandri o Toni Elías, autor del último triunfo del equipo en MotoGP (Portugal 2006), un periodo en el cual, el equipo Gresini luchó por el campeonato de pilotos, quedándose a las puertas.

En 2010, la irrupción de Marco Simoncelli en MotoGP de la mano de Gresini volvió a colocar al equipo italiano en la cresta de la ola, pero la fatalidad golpeó de nuevo con la trágica muerte en Malasia del corredor de Catolica (2011).

Álvaro Bautista sería el encargado de tomar el relevo y sumar los últimos podios para Gresini en 2012 y 2014, año en el que acabó la alianza con Honda.

Desde 2015 y durante siete temporadas, hasta final de 2021, el equipo Gresini ha albergado la formación de fábrica de Aprilia, sin ningún éxito remarcable hasta el momento.

En 2022, con un contrato de cinco años por delante, Fausto Gresini recuperará la independencia para tratar de devolver a su escudería el resplandor del pasado y el primer objetivo es hacerlo, de nuevo, con Honda, aunque como el propio ex piloto ha señalado, están hablando con otros fabricantes.

“Para mí, Honda significa muchas cosas, es un buen recuerdo. Pero eso no quiere decir nada, forma parte del pasado de Gresini Racing, no sé si podrá ser el futuro. Estamos hablando con varios fabricantes”, explicaba en una entrevista con el sitio italiano GPOne Gresini, que ya ha expresado sus deseos a Honda y ha contactado con Suzuki, una opción ahora mismo muy complicada ya que fabricante de Hamamatsu tiene cola en la puerta.

A falta de ver cómo se recolocan las piezas para 2022 en el tablero de MotoGP, que Gresini Racing se reconvierta en equipo satélite de Aprilia no parece estar entre los deseos del ex piloto.

“Con Aprilia no he podido dar nada ni crear algo, siempre me han considerado un externo. Me hubiera gustado que me tuvieran más en cuenta, una decisión empresarial de su parte que respeto, pero que también he sufrido”, sentencia en la misma entrevista.

Entre 2006, año de su fundación, y 2014, LCR compartió con Gresini el estatus de equipo satélite de Honda, aunque en el caso de la formación de Lucio Cecchinello, con una sola moto y un solo piloto, una situación que cambió en 2015 y a partir de 2018.

Las negociaciones están ya en marcha, y de momento LCR no ha anunciado su renovación con IRTA para el periodo 2022-2026 en el que contará con un duro rival para hacerse con el papel de segundo equipo de la todopoderosa HRC.