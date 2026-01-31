Gresini presenta la decoración de 2026 con una Ducati de fábrica para Alex Márquez

Gresini Racing presentó la decoración de sus motos de MotoGP 2026 en un evento realizado el sábado en Kuala Lumpur.

Tras la conclusión del test Shakedown de MotoGP en el Circuito Internacional de Sepang, Gresini viajó a la capital de Malasia para revelar las motos que Alex Márquez y Fermín Aldeguer pilotarán esta temporada.

Márquez asistió a la presentación junto a la directora del equipo, Nadia Padovani, pero Aldeguer estuvo ausente después de romperse el fémur izquierdo mientras entrenaba a principios de mes en el circuito Aspar de Valencia.

El equipo satélite de Ducati ha mantenido su característico esquema de colores en azul pastel, complementado con detalles en rojo y negro. Se trata de la continuidad de una decoración introducida por primera vez en 2022, cuando el equipo se separó de Aprilia y comenzó a operar como estructura independiente.

Aunque los colores permanecen en gran medida sin cambios, hay desarrollos significativos bajo la pintura. Alex Márquez competirá con la misma GP26 que su hermano mayor Marc Márquez, Francesco Bagnaia y Fabio di Giannantonio, del equipo VR46, ya que Ducati amplía esta temporada a cuatro motos su asignación de material de fábrica.

Como resultado, el menor de los Márquez competirá con equipamiento de especificación oficial por primera vez desde su temporada debut en MotoGP con Repsol Honda en 2020.

Aldeguer, sin embargo, continuará con material del año anterior en su segunda campaña, con Ducati confiándole la GP25 con especificación 2025. Esa moto le dio el título de 2025 a Marc Márquez, pero tanto Bagnaia como di Giannantonio tuvieron dificultades para extraerle rendimiento de forma constante.

Alex Márquez, Gresini Racing Photo by: Gresini Racing

La próxima temporada es crucial para Gresini, que busca construir sobre una exitosa campaña 2025 en la que ambos pilotos lograron su primera victoria en un gran premio. Márquez se estrenó en Jerez y sumó dos triunfos más en Barcelona y Sepang camino a finalizar subcampeón del campeonato, mientras que Aldeguer ganó en Indonesia para asegurarse el premio a Novato del Año.

Los resultados combinados impulsaron a Gresini al segundo puesto en el campeonato de equipos, por delante del otro conjunto satélite de Ducati, VR46.

Con la presentación de Gresini completada, Honda y LCR son los únicos equipos que aún no han mostrado sus motos de 2026. El lanzamiento de LCR está programado para el domingo, con el equipo oficial de Honda haciéndolo un día después.

Alex Márquez pondrá a prueba la Ducati de Gresini en el test oficial de pretemporada de Sepang, programado del 3 al 5 de febrero. El shakedown de esta semana, que también se llevó a cabo en Malasia, estuvo abierto únicamente a los pilotos de pruebas y a los debutantes de los fabricantes, lo que dejó a Gresini sin posibilidad de participar.