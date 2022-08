Pol Espargaró: Honda están trabajando mucho para mejorar la situación

Cargar reproductor de audio

El fin de semana de Silverstone Pol Espargaró hizo oficial lo que ya se sabía: que la próxima temporada no correrá con Honda, dejando atrás dos años muy complicados en el equipo oficial japonés.

“Tengo el futuro claro, he firmado dos años y voy al equipo que quiero. Tengo mucha suerte”, le dijo el corredor a Motorsport.com sin desvelar su destino, que no será otro que el equipo Tech3-KTM en lo que significará el regreso del español al fabricante de Mattighofen, algo que se podría anunciar este mismo fin de semana.

Pero esa no fue la única aportación del campeón del mundo de Moto2 de 2013 en sus apariciones ante los medios. El domingo, después de completar, de nuevo, una discretísima actuación en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, en la que solo pudo ser 14º a casi 14 segundos del vencedor, Pecco Bagnaia, Pol verbalizó su frustración poniendo en duda la implicación del fabricante de Tokio con el problema real, que no es otro que la dificultad para pilotar la moto.

"Lo que me molesta es que Honda no se pronuncia, que no hay reacción. No veo que esté muy preocupada. Lo peor es que un fabricante como este no muestre su músculo”, soltó.

Diez días después de aquello, Espargaró ha cambiado completamente su discurso en las declaraciones previas al Gran Premio de Austria, que se celebra este fin de semana.

“Vamos a ver cómo nos comportamos este fin de semana, el equipo Repsol Honda y HRC están trabajando mucho para mejorar nuestra situación”, dice en el comunicado difundido por el equipo.

Spielberg será, casi con toda seguridad, el escenario donde KTM anunciará el fichaje de Pol para correr en el Tech3, lo que muchos han catalogado como la vuelta del hijo prodigo, tras los cuatro años que el español cargó con el desarrollo de la RC16 (2017-2020).

"Las carreras en Austria siempre parecen ser muy dramáticas, pero siempre es un buen fin de semana. Es un trazado muy particular con muchas frenadas muy fuertes, muy stop and go y pocas curvas”, explica el catalán.

Una de las principales novedades del fin de semana es el cambio del layout del circuito, que ha introducido una chicane entre las curvas 1 y 3 para tratar de minimizar el peligro.

“Estoy interesado en ver cómo se siente la nueva chicane, la recta hasta el final de la subida (curva 3) siempre fue muy rápida, así que creo que este cambio hará que todo sea muy diferente”.

Con el futuro resuelto y sin opciones en el actual campeonato, para Espargaró ahora lo importante es terminar el curso de la mejor forma posible.

“Nuestro objetivo es hacer un fin de semana tranquilo y clasificar mejor, esa es la clave”, asegura el chico de Granollers.