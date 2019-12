Iannone: “Estoy tranquilo y dispuesto a cualquier contraanálisis”

En un post en una red social, Iannone ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a sus aficionados, asegurando que no había recibido ninguna comunicación oficial referente al positivo en un control antidopaje.

Este martes la FIM anunció la “suspensión provisional” del piloto tras haber dado positivo en un control realizado durante el pasado Gran Premio de Malasia.

“Estoy totalmente tranquilo y quiero tranquilizar a mis fans y a Aprilia Racing”, escribe Iannone en Instragram.

“Me pongo a disposición para cualquier contraanálisis en un asunto que me sorprende, también porque, hasta ahora, no he recibido ninguna comunicación oficial”, asegura de manera sorprendente el piloto de Vasto.

“A lo largo de los años, e incluso esta temporada, me he sometido a controles continuos, los que obviamente siempre han sido negativos, por lo que tengo la mayor confianza en la conclusión positiva de esta historia”, concluye el post.

Tras ser suspendido provisionalmente, Iannone, de 30 años, tiene ahora derecho a que se analice la muestra B de orina que se le practicó en Sepang, y a estar presente en el análisis. Si por segunda vez diera positivo, se enfrentaría a una suspensión que podría ser de dos años.