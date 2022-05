Aleix Espargaró y Marc Márquez se tiran dardos tras el viernes de Jerez

Cargar reproductor de audio

Jerez.- Deportivamente hablando, los Márquez y los Espargaró llevan muchos años compitiendo, pero nunca con la tensión que ha adquirido su relación en este Mundial 2022. En la última prueba, en Portugal, Aleix, el mayor de los Espargaró, se las tuvo con Alex, el menor de los Márquez, a quien acusó de entorpecerle y de "chocar con él" en varias ocasiones, haciéndole perder mucho tiempo.

Cinco días después, el blanco de la ira de Aleix fue Marc, el mayor de los Márquez, por esperarle en los últimos minutos de la segunda sesión de ensayos libres, para pegarse a su rueda y mejorar su tiempo. El de Aprilia concluyó el 13º y el de Honda, el 19º, ambos fuera del grupo que provisionalmente tiene el acceso directo a la Q2 de la clasificación.

No es la primera vez que Aleix Espargaró se queja públicamente de esa estrategia de Marc Márquez, que se ha convertido en habitual en el piloto de Cervera después de sufrir la lesión en el brazo derecho que le mantuvo nueve meses de baja.

Sin embargo, el de Granollers nunca había sido tan crudo y directo con su rival como este viernes. Ya en la pista, una vez cayó la bandera de cuadros, el #41 braceó al aire quejándose de forma bien visible. Poco después, ante los periodistas, verbalizó ese enojo.

"Marc [Márquez] lleva un año haciendo lo mismo: se queda en medio de la pista esperando, esperando y esperando. No es normal. Hoy casi tira a Pol [Espargaró], casi se cae [Remy] Gardner, casi se cae [Miguel] Oliveira. Se ha esperado casi un minuto. No lo entiendo, es una vergüenza", soltó Aleix, que se mostró incrédulo ante la versión del #93 que volvió a encontrarse.

"La única explicación es que le falte confianza. ¿Qué hace Marc Márquez esperando a una Aprilia en Jerez? El día que se cayó aquí (2020) parecía que corría contra Moto2", añadió el español, que pide una reacción inmediata por parte de Dirección de Carrera, con este tipo de prácticas que, en las categorías inferiores, sobre todo Moto3, son objeto de severas penalizaciones.

"No le culpo a él; él puede hacer lo que quiera. A quien culpo es a Dirección de Carrera, que se llena la boca con sanciones a los pilotos de Moto3, y MotoGP es peor. ¿Alguien ve normal que un nueve veces campeón del mundo se quede parado en la pista esperando la rueda de una Aprilia?", remachó Espargaró.

Márquez, por su parte, le invitó a quejarse menos y a disfrutar del momento dulce que atraviesa y que lleva a otros a buscar su rueda.

"Si este año Aleix va rápido, y le buscamos el rebufo, debería estar orgulloso, porque normalmente ocurre lo opuesto. Pero Aleix [Espargaró] se queja por todo. No le quiero dar más bombo. Cuando yo estaba en esa posición y me buscaban la rueda, me sentía orgulloso", concluyó el de Honda.