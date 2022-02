Márquez confiesa se aisló "de todo" durante su lesión

Cargar reproductor de audio

2021 ha sido un año crítico para Marc Márquez, y a dos semanas de empezar un nuevo campeonato en el que tiene todo por delante, el #93 confesó las consecuencias emocionales de la fatídica campaña que ha sufrido.

Lesiones, caídas y un largo proceso de rehabilitación convirtieron una temporada prometedora en todo un lastre para el piloto español. En busca de un entorno emocionalmente seguro, Márquez tomó la decisión de aislarse junto a su familia, apoyo incondicional en el arduo proceso posterior a una lesión.

"Necesitaba aislarme, estar con los míos. Evadirme un poco de todo, porque eso ayuda a no perder de vista el objetivo que quieres y a no dar vueltas a otras cosas innecesarias", confesó Márquez en una entrevista exclusiva a DAZN de España.

"No le apetece a uno leer que nunca más va a correr. No me apetece leerlo. Soy realista, sé que puede pasar, pero no me apetece leerlo. Entonces no entro para leer esas cosas".

El piloto del Repsol Honda Team ha ganado la batalla contra su segundo episodio de diplopía, y, sirviéndose de una lectura positiva, vuelve al paddock de MotoGP más fuerte emocionalmente y con hambre de victoria.

"He pasado un invierno difícil, uno más. La intriga te crea ansiedad, pierdes peso y ganas agotamiento. No entrenaba, pero estaba agotado".

"La experiencia que cogí en ese tiempo la he utilizado ahora y me ha servido mucho. Cuerpo hay uno, carreras hay muchas. Si cuidas el cuerpo, habrá carreras. Si no cuidas el cuerpo, no habrá carreras. Esto es lo que me ha tenido más calmado este tiempo".

La segunda mitad de temporada y la victoria en Sachsenring devolvieron, paulatinamente, la esperanza a Marc Márquez.

"Necesito sentir lo que sentí las últimas carreras de 2021. Empezando desde Austria, después del parón del verano sufría, pero estaba".

"Sé que ahora no estoy preparado para luchar por la victoria ni, incluso, por el podio. Pero cuando empiezas a entrenar, y ves que todo está volviendo a la normalidad, eso te da relajación mental".

Con todo un año por delante, el piloto de Cervera emprende su camino hacia la regularidad y la sensación de poder dar el 100% en el asfalto, sin dejar de lado el sueño que comparte con su equipo: la lucha por el título.

"Un año es muy largo, son 21 carreras. Veremos, pero el título es una de las cosas soñadas, importantes, y este año parto con esa mentalidad", concluyó Márquez.