Márquez: "No dije que fuera a correr gratis en Gresini"

El director deportivo de Ducati dijo esta misma semana que Marc Márquez iba a correr "a coste cero" con el equipo Gresini la próxima temporada, una afirmación que si bien el aún corredor de Honda no quiso afear, si corrigió al asegurar que "yo no he dicho que corra gratis", dejando ahora abierta la incógnita sobre si el ocho veces campeón del mundo tendrá o no salario el próximo año.

Márquez afronta su último mes en Honda tras más de una década siendo el piloto de referencia de la casa de Tokio, a la que dio seis coronas de la clase reina, y con la que firmó un contrato de cuatro años que le convirtió en el piloto mejor pagado de la parrilla, una situación a la que ha renunciado para poder tener, en 2024, una Ducati del equipo Gresini.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Tailandia, surgieron las palabras del ejecutivo de Ducati. "Como persona ambiciosa y que quiere conseguir sus retos, siempre pongo por delante lo deportivo, pero tampoco he dicho yo que vaya a correr gratis", avisó el de Cervera, que cuenta con músculo económico suficiente detrás, y con patrocinadores potente. "Quizá también el equipo me pague, eso no o sabe nadie", en referencia a Ciabatti.

"Como siempre he dicho, es priorizar otras cosas, y tengo la suerte de que puedo hacerlo y siempre en mi carrera he priorizado lo deportivo. Siempre que he decidido yo lo he hecho así y lo seguiré haciendo hasta que me retire. Si luego, cuando me retire, me busco la vida de otra manera, me la busco, ya veremos. Pero de momento en pista es donde quiero disfrutar, y es ahí dónde se ve quien vale y quien no", dijo ya más serio.

De cara al gran premio, Márquez se mantuvo en el guión de las últimas carreras.

"Vamos a salir como en los últimos, poco a poco entender en el FP1 dónde estamos y a partir de ahí ver a qué podemos optar este fin de semana", aunque no espera grandes cosas. "Un buen resultado sería estar entre os diez primeros y pasar a la Q2, y en la carrera igual, un top 10".

En su nueva situación, ya siendo oficial que dejará Honda a final de año, Márquez no ha visto cambios de actitud en el equipo.

"No, para nada, lógicamente en Mandalika era como melancólico, me sentía raro después de la decisión, fue difícil, no por el ambiente, que fue perfecto, pero sí por haber anunciado la decisión. La implicación fue la misma por parte de todos, cuando tomas una decisión importante, luego también tienes que ser suficientemente hombre y tener el carácter para ir uno por uno a dar las gracias por todo el trabajo que han hecho todos estos años", finalizó el catalán.