Márquez "correrá gratis" en el equipo Gresini en 2024

Aunque era algo que se podía imaginar, para sacarnos de cualquier duda el director deportivo de de Ducati, Paolo Ciabatti, nos ha sacado a todos de la duda al aprovechar una entrevista con la web italiana moto.it para desvelar que Marc Márquez "correrá gratis" la próxima temporada en el equipo Gresini.

Si algo tienen los ejecutivos de Ducati es que para ellos, incluso los detalles sensibles, se pueden hacer públicos. Si hace unas semanas Gigi Dall’Igna era el encargado de confirmar que Márquez iba a correr con Gresini-Ducati antes de que pudiera anunciarlo el equipo, y poco después desvelaba una conversación con Alberto Puig en la que le ofrecía fichar por Honda, ahora ha sido el director deportivo del equipo de Borgo Panigale, quien ha destapado el 'sueldo' del ocho veces campeón del mundo.

"Incluso yo estaba convencido de que Honda no podía renunciar a Márquez. Marc acordó con el equipo Gresini después, creo, de hablar con su hermano Alex y evaluar la fuerza de la moto del año pasado. Por lo que tengo entendido, está corriendo prácticamente con contrato cero", asegura, o lo que es lo mismo: "gratis".

Cuando le repreguntas por la cuestión, insiste: "Por lo que yo tengo entendido es así [gratis], pero se lo tendrías que preguntar al equipo o al propio piloto, si quiere decirlo".

"El factor económico no es lo que ha impulsado esta elección. Debemos estar orgullosos de que considere que Ducati es la mejor moto para volver a ser competitivo. No oculto que es un mal cliente en casa porque tenemos a nuestros pilotos que se juegan el mundial, Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Desde cierto punto de vista no había necesidad de añadir un elemento extra de competitividad. Es una complejidad extra que hay que gestionar, pero también es un incentivo para ir a más", abunda Ciabatti.

Márquez ha firmado solo un año con Gresini y la opción de ir en 2025 al equipo oficial Ducati nadie la descarta. "Eso es algo que, ahora mismo, no te puedo decir. También puede ser su antesala para seguir en el mercado e irse a KTM o a Aprilia", introduce.

"En 2025, casi todos los contratos de los pilotos oficiales expirarán, excepto el de Brad Binder. Habrá un abanico de posibilidades y Ducati es una, pero no hay compromisos de ningún tipo. El mercado estará abierto y ya veremos qué pasará. La llegada de Márquez no es algo que haya ocurrido con un objetivo concreto para 2025. Es difícil creerlo, pero es algo que decidieron Marc y Gresini, no Ducati", asegura el jefe de Ducati.