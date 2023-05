Márquez destaca ser "el único piloto de Honda en la Q2"

Si el jueves, a su llegada a Francia, Marc Márquez afirmaba que no podía plantearse salir a la pista pensando en remontar, ese razonamiento tan lógico experimentó un cambio considerable este viernes, en la primera jornada del GP de Francia de MotoGP. Ya en el primer ensayo libre, Márquez se fue al suelo antes de la mitad de la sesión. Por la tarde lo volvió a hacer, aunque después se las apañó para subirse a la segunda RC213V y dar una vuelta rápida que le dejó el octavo en la tabla de tiempos, a menos de medio segundo de Jack Miller, el más veloz de todos.

Uno de los aspectos más relevantes del regreso a las carreras del #93 era la posibilidad de que probara el chasis Kalex introducido en las pruebas posteriores al Gran Premio de España, en Jerez. Su veredicto fue bueno, tan es así que espera poder equipar una de las motos con esa pieza este sábado, a la espera de saber si la caída de la tarde le hizo algún desperfecto.

Para Márquez, los dos accidentes responden a las ganas que tenía de volver a correr, que le hicieron relativizar el riesgo en según qué momentos.

"La caída de la mañana fue por falta de sensaciones, porque llevaba un mes y medio en casa y aún no logro identificar bien dónde está el límite. La segunda se explica a partir del chasis, que es nuevo, y aún no sé dónde está su límite y las reacciones de la moto", sintetizó el español, contento con la gestión que hizo de la jornada, incluso con los dos revolcones.

"Tantas ganas de ir en moto que no me importó tomar riesgos. La mayoría de pilotos se lo habrían tomado con calma, habrían terminado el 15º a la espera del sábado, pero yo no soy así", remarcó el corredor de Cervera (Lleida). "Empujé todo lo que pude y me pude meter en la Q2. No es casualidad que sea el único piloto de Honda que se ha metido en ella".

"Para eso hay que asumir unos riesgos, y eso luego lo puedes pagar con alguna lesión. Pero esta vez lo gestioné bastante bien", prosiguió el catalán, que quiere seguir investigando los puntos fuertes de ese chasis Kalex del que tanto se ha hablado, y que finalmente ha aparecido, por más que solo haya dos unidades disponibles; una para él y otra para Joan Mir.

Sobre su estado físico, el multicampeón se limitó a decir que seguramente la energía se la irá reduciendo con el avance del fin de semana, pero que la lesión en la mano que le obligó a perderse las últimas tres carreras está superada: "Con lo que he sufrido estos años, la mano no me supone ninguna limitación".

