Márquez: “A una vuelta, Quartararo hace algo que yo no puedo hacer”

Sepang.- Si bien en la combinada de tiempos de la primera jornada Marc fue sexto (1:59.517), el de Honda no hizo ningún intento de atacar el crono en la segunda sesión, la de la tarde, con más calor, en la que sólo pudo girar en 2:00.215 para terminar 13º el FP2.

En cualquier caso, Márquez, con el crono de la mañana, está entre los 10 primeros y a salvo, si aparece la lluvia en el FP3, de no tener que pasar por la Q1.

“En Sepang, Suzuki y Yamaha van muy bien pero tampoco estamos mal. Quartararo ha dado una vuelta estrepitosa, pero el más fuerte con vistas a la carrera es Maverick”, analizó el catalán al final de la jornada.

El #93 hacía referencia al ritmo de paso, ya que a un giro seco el francés del Petronas fue un trueno sobre Sepang con el nuevo récord de vuelta rápida (1:58.576).

“Fabio a una vuelta va muy rápido, ya desde pretemporada, aunque por suerte en carrera no puede mantener esa velocidad. Le estudio en vídeo y sé lo que hace, no puedo decirlo pero yo aún no puedo hacerlo”, desvelo en tono críptico el de Honda.

“La Yamaha es la moto que más ha crecido y más completa en esta segunda parte de temporada”, añadió.

Marc señalo un factor en la M1 que ahora mismo marca la diferencia.

“El agarre de la Yamaha es increíble, cuando vas detrás de ellos te preguntas cómo pueden hacerlo”, comenta.

Sobre las dudas sembradas por los comentarios de Crutchlow y Lorenzo sobre si la RC213V de 2018 es más fácil que la de este año, Marc zanjó por la vía rápida.

“Yo voy más rápido con la Honda de 2019 que con la de 2018, y de hecho lo que quiero es probar la de 2020”.

Una de las novedades del día se pudo ver en el FP2, cuando Marc probó un dispositivo de doble leva en el puño izquierdo de su manillar. Una maneta era la habitual del embrague, mientras que por encima se pudo ver otra leva, ligeramente más pequeña, que es para accionar el freno trasero.

“Hemos probado esta tarde con el freno trasero en la leva en las dos motos. A mí no me gusta el dispositivo del pulgar, necesito sentir la leva en la mano. De todas formas, aún no estamos listos para usarlo, mañana volveremos atrás. Yo no quería probarlo, pero Honda me ha dicho que mi pretemporada ya ha comenzado”, explicó.

Por la mañana, Marc volvió a protagonizar una salvada marca de la casa, levantando la moto cuando estaba ya en el suelo.

“El año pasado a estas alturas llevaba 20 caídas y este, 11. A final de 2018 ya dije que quería caerme menos, pero aún estamos un poco por encima del límite y aún presionamos demasiado el tren delantero”, concluyó el de Cervera.