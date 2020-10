Mir se llevó un susto con Viñales

El mallorquín se reconoce a sí mismo como uno de los pilotos de la parrilla de MotoGP con menos experiencia en condiciones de asfalto mojado, y probablemente por eso lo que menos necesitaba era un susto como el que le dio Maverick Viñales en el segundo entrenamiento de este viernes.

El de Yamaha sufrió una salida de pista en la curva 8 del trazado francés, que le obligó a llevar a cabo una excursión por la grava para buscar el carril asfaltado que limita con las vallas, antes de reincorporarse a la pista.

Lo hizo por una zona poco habitual que le dejó prácticamente en el medio de la trazada por la que llegaba Mir, quien le recriminó la acción con un vistoso gesto con los brazos.

Al terminar la práctica, ambos volvieron a encontrarse en la vuelta de regreso a los garajes y siguieron dale que te pego, por más que después, ya sin el mono puesto, los dos le quitaran hierro al asunto.

“Me sorprendió ver a Maverick cruzarse en la pista sin mirar. Por suerte corté gas, pero si hubiera estado 50 metros más adelante la cosa habría podido acabar en drama. Sobre todo para él, que era el que estaba casi parado”, convino el de Suzuki. “Los pilotos sabemos que ese punto es peligroso porque vamos a 300 por hora. Si no llego a cortar gas me lo llevo puesto”, añadió el balear, el noveno más rápido en la tabla de tiempos combinada.

Viñales, por su parte, ofreció su versión de los hechos, que a su entender no fueron tan graves.

“Me salí y entré en la zona de hierba artificial, que estaba mojada. Allí no incliné la moto porque me habría caído seguro. Me reincorporé a la pista de la forma más segura posible”, se defendió el de Yamaha. “Sí que le vi venir. No sé si dejé el espacio suficiente porque no iba en la moto de Mir, pero lo hice de la forma más segura que pude”, concluyó Viñales, que figura el segundo en la tabla provisional de tiempos, a una décima de Jack Miller, el más rápido.

