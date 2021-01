Pol Espargaró ficha por para ser campeón del mundo de MotoGP

Hace más de medio año, Honda hacía una arriesgada apuesta fichando a Pol Espargaró antes de arrancar la temporada 2020 de MotoGP cuando Alex Márquez ni siquiera había debutado con los colores de la petrolera española. Entonces, en el palmarés del de Granollers (Barcelona) solo figuraba el podio con la KTM en el Gran Premio de Valencia de 2018 sobre mojado.

Sin embargo, el piloto de 29 años se destapó en 2021 sumando cinco podios más a su hoja de servicios y acabando quinto en el campeonato –empatado a puntos con el cuarto y a cuatro del tercero–.

Honda comenzó a explotar su nuevo fichaje desde el 1 de enero y decidieron darle una sorpresa colándole su nueva moto en la terraza de su casa en Andorra al volver de entrenar. Apenas dos semanas más tarde de eso, Polyccio ha concedido una larga entrevista al que será su nuevo equipo las dos próximas temporadas.

En ella reconoce que cumple un sueño firmando por el Repsol Honda, el equipo más laureado del campeonato. Y manda un aviso: no viene a ser el segundo piloto.

"El principal objetivo esta temporada no puede ser otro que estar en el podio, intentar ganar carreras, o incluso el título", soltó Pol. "Tenemos que mejorar nuestros resultados del año pasado, hice un buen año, pero puede ser mejor, y lo intentaré con todas mis fuerzas. El primer año no va a ser fácil, pero no vine al Repsol Honda para luchar por los seis primeros puestos del campeonato, para lograr el objetivo más alto de mi carrera, que es ser campeón del mundo de MotoGP algún día. Seguro que este objetivo y el de ganar carreras se puede lograr aquí".

El catalán tendrá al otro lado del box –cuando se recupere– al piloto más laureado de la última década, Marc Márquez, con quien ya compartió equipo cuando eran niños y con quien peleó por los títulos de 125cc (2010) y Moto2 (2012).

"Compartir equipo con Marc creo que fue otra razón por la que quise fichar por el Repsol Honda. He estado luchando con Marc desde las categorías inferiores durante muchos años y me he divertido mucho, he crecido con él luchando carrera a carrera y esto me ha hecho el piloto que soy hoy. Cuando luchas contra uno de los mejores pilotos del mundo tiendes a mejorar mucho más rápido. La mejor manera de hacerlo es estar al lado de alguien que es igual, o incluso mejor, que tú. Por eso me he movido, quiero ver mi nivel comparado con Marc, que es sin duda uno de los mejores de la parrilla", comenta.

El menor de los Espargaró no solo no teme que la RC213V no se adapte a su estilo de pilotaje, a pesar de la fama que arrastra de ser una moto complicada, sino que cree que incluso le puede beneficiar.

"He visto esta moto muchas veces en fotos y vídeos y es bastante pequeña. Las puedes manejar como quieras, tienden a moverse un poco más, pero es el tipo de moto que me gusta. Influyes mucho en la moto, eres el que le dice a la moto lo que tiene que hacer. A veces hay que obligar a la moto a hacer cosas que no quiere hacer, pero es mi forma de pilotar. Me gusta frenar tarde, y he visto que todos los pilotos que se han subido a la Honda frenan muy tarde y muy agresivo. Eso me favorece mucho por mi estilo de conducción", afirma.

A punto de cumplir 30 años –lo hará el próximo 10 de junio–, Pol cree que esta oportunidad le llega en el momento justo.

"Desde el principio tuve muy claro dónde quería ir, dónde debería estar y dónde quería verme para probarme y ver de qué soy capaz. La mejor manera de hacerlo es estar en el mejor equipo del mundo, con la mejor moto del mundo y al lado del mejor piloto del mundo. Creo que llego al equipo Repsol Honda en el mejor momento de mi carrera. Estar donde quieres estar, en el momento adecuado, significa cumplir un sueño, y por lo tanto estoy cumpliéndolo ahora mismo".

"He visto a los mejores pilotos del mundo ganar títulos y carreras durante muchos años con estos colores, significan gloria para mí. Significa que tienes todo en tus manos, estar donde cada corredor quiere tener éxito y terminar. Cuando corría en 125cc, Moto2 e incluso en MotoGP, este equipo estaba en el podio prácticamente en todas las carreras. Ver estos colores junto a tu número es increíble. Es algo súper especial", zanja.

