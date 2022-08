Quartararo admite que ha cambiado la forma de pensar de Yamaha

Cargar reproductor de audio

El líder del Mundial de MotoGP, el francés Fabio Quartararo, celebró este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria, que en Yamaha hayan decidido introducir cambios en la, habitualmente, cerrada mentalidad japonesa.

"Creo que en Yamaha hay un paralelismo (con Honda), estamos bastante lejos y cuidando demasiado ciertas normas, a veces hay que jugar un poco más y no seguir tanto las normas", dijo cuando le comentaron que Marc Márquez había pedido a Honda un cambio en la forma de trabajar.

"De cara al año que viene están cambiando cosas, se suma un nuevo ingeniero, están adoptando un poco la mentalidad europea y aunque va lento, creo que vamos por el buen camino. A veces hay que probar lo que sea, aunque parezca inútil, hay que probarlo todo", subrayó.

Centrándose en el fin de semana austríaco, la gran novedad es la nueva chicane que presenta el circuito entre las curvas 1 y 3.

"Para nuestra moto no creo que vaya a ser negativo recortar un poco la velocidad que llevan el resto de las motos, no pierdes el tren delantero al entrar en la chicane por la derecha, va a ser mejor para la seguridad y en términos de rendimiento de nuestra moto", expuso.

A nivel personal, el galo sigue liderando con solidez el campeonato, sin embargo ha perdido muchos puntos (42) respecto a Pecco Bagnaia en las dos últimas carreras, algo que se puede agravar en una pista claramente mejor para las Ducati.

"Me sentí bastante bien aquí, sobre todo en la segunda carrera del año pasado, finalizamos 7º pero hasta que llegó la lluvia estábamos luchando por la victoria, contamos con la velocidad, en cuanto al ritmo no es malo para nosotros, tenemos más trabajo en los adelantamientos, creo que con la chicane será un poco mejor para nosotros este circuito", ahondó.

Viendo las prestaciones del resto de pilotos de Yamaha, se diría que Fabio está al límite de lo que puede dar la M1.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Estoy empujando a tope a Yamaha para que nos traiga algo, pero no hay nada más. Como piloto estoy aprendiendo mucho y creo que he mejorado, he dado un paso adelante y espero seguir dando más pasos adelante hasta final de temporada".

Ahora que Bagnaia asoma como un rival temible, le pidieron a Fabio que comparara sus duelos con el italiano respecto a los que tuvo con Márquez en el pasado.

"Son dos rivales duros, con Marc no he podido ganar, tuve dos peleas con el en Misano y Tailandia, pero cuando vas detrás de él aprendes mucho. Con Pecco no hemos tenido una pelea propiamente dicha, pero es un rival muy duro para el campeonato, aquí estamos los mejores pilotos del mundo", recordó.

No hay que olvidar, tampoco, que su rival más directo para el campeonato ahora mismo sigue siendo Aleix Espargaró, segundo de la general a 22 puntos, un Aleix con el que le une una gran relación que no ha cambiado tras el toque que tuvieron en Assen.

"Creo que no hay ninguna forma en la que pueda cambiar la relación, fuera del circuito no creo que vayamos a pelearnos, cuando competimos hay mucho respeto, pero todos queremos ganar. No cambia nada, el objetivo en mente de todos es la victoria. Pero nuestra relación fuera de la competición es la misma, no va a cambiar", aseguró el chico de la Costa Azul.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Última curva 2 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Última curva 3 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos de la pista 4 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos de la pista 5 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos de la pista 6 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos de la pista 7 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos de la pista 8 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos de la pista 9 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El Paddock 10 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images