Pirro y los wildcard: quizá Honda quiere hacer pagar a Lorenzo

Michele Pirro llegó a Ducati en 2013, y desde entonces ha disputado 17 grandes premios en MotoGP, la mayoría como piloto invitado de la fábrica italiana, con la que ha tomado parte en tres carreras cada una de las últimas tres temporadas.

Por reglamento, los equipos oficial solo disponen de tres wild card por curso, los mismo que tenía el corredor firmados por contrato este año al manillar de la Desmosedici GP20: Mugello, Misano y Valencia.

Sin embargo, un anuncio oficial de MotoGP el pasado viernes dejaba oficialmente cancelados para 2020 los wild card, privando a Pirro de poder competir ni una sola carrera esta temporada, algo que ha soliviantado al piloto italiano.

“No hablemos de este tema porque estoy muy desilusionado. Tomar una decisión de este calado con tanta anticipación, en mi opinión, no es correcto. No sé si es una forma de hacer pagar alguna cosa a alguien, pero no creo que sea justo”, se lamentaba Pirro en declaraciones a Motosprint.

“Puedo entender una decisión tomada un mes antes, pero ahora no se sabe aún cuando empezará el campeonato y cuantas carreras se van a disputar”, argumenta su queja el probador de Ducati.

No contento con insinuarlo, Pirro acaba explicando sus extrañas sospechas.

“Quizá Honda quiere hacer pagar a Jorge Lorenzo el hecho de haberse ido a Yamaha, pero yo no soy Lorenzo, que ha ganado mucho dinero y puede quedarse en su casa. Creo que todavía puedo dar mucho en MotoGP”, suelta sin más.

La noticia de la anulación de los wild card la lanzó Davide Brivio, director deportivo de Suzuki, el pasado lunes, en un encuentro con periodistas por vídeoconferencia.

“Es un tema que tenemos que discutir”, dijo Brivio en referencia a la asociación de constructores (MSMA) que engloba a Honda, Ducati, Yamaha, Suzuki, Aprilia y KTM, dejando entender que aún no habían hablado de ello o, al menos, no habían tomado una decisión definitiva.

“Si la intención es tratar de tener la menor cantidad posible de personas en el paddock, no creo que tenga mucho sentido hacer wild card, ya que eso significaría tener que traer al menos ocho o diez personas más. Creo que Dorna lo hará y dirá algo en breve”, dijo adelantándose al anuncio oficial, que se hizo público dos días después, el miércoles.

Las declaraciones de Pirro vinieron tras el test informal organizado por el Circuito de Misano el pasado jueves, al que fueron invitados pilotos profesionales de la región con la finalidad de probar el nuevo asfalto del trazado y algunas medidas sanitarias.

“Hice el shakedown de la pista solo para probar el nuevo asfalto y los cambios que Franco Uncini (de la Comisión de Seguridad) realizó en algunas escapatorias. Tuve la oportunidad de dar algunas vueltas y fue divertido”, explica el piloto.

El que no acudió al evento fue Andrea Dovizioso, que inicialmente estaba invitado.

“No le gusta mucho girar en motos de calle, y no había condiciones para venir con todo el equipo”, cerró Pirro.

